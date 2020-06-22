Сквер в центре Красноярска назовут в честь врачей

Глава Красноярска Сергей Еремин предложил назвать в честь врачей сквер в центре города. Таким образом мэр призывает всех людей поблагодарить докторов за спасенные жизни и верность своему призванию.

Так, в честь медиков планируют назвать сквер на перекрестке ул. Парижской Коммуны и пр. Мира. В перспективе там установят скульптурную композицию, посвященную людям в белых халатах.

«Считаю, что именно в «сердце» города должно быть такое место, посвященное людям, которые многим жертвуют ради других. Оставляйте в комментариях свои предложения по названию сквера», - обратился к красноярцам Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

Пользователи предложили названия для общественного пространства в центре Красноярска: «Сквер Золотых сердец», «Сквер Милосердия», «Ангелы милосердия» или «Аллея Надежны».

