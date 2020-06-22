22 июня
Красноярск
погода +14 °C
69.57
 
€ 78.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сквер в центре Красноярска назовут в честь врачей

Главная Общество
Красноярск
09:00 22 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава Красноярска Сергей Еремин предложил назвать в честь врачей сквер в центре города. Таким образом мэр призывает всех людей поблагодарить докторов за спасенные жизни и верность своему призванию.

Так, в честь медиков планируют назвать сквер на перекрестке ул. Парижской Коммуны и пр. Мира. В перспективе там установят скульптурную композицию, посвященную людям в белых халатах.

«Считаю, что именно в «сердце» города должно быть такое место, посвященное людям, которые многим жертвуют ради других. Оставляйте в комментариях свои предложения по названию сквера», - обратился к красноярцам Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

Пользователи предложили названия для общественного пространства в центре Красноярска: «Сквер Золотых сердец», «Сквер Милосердия», «Ангелы милосердия» или «Аллея Надежны».
 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Выпускникам кодинского Энергокласса вручили сертификаты об окончании обучения

Выпускникам кодинского Энергокласса вручили сертификаты об окончании обучения

22 Июня 2020 г.
Проект «Энергокласс» стартовал в г. Кодинске в 2013 году
Новости Красноярска: На золотодобывающем Олимпиадинском ГОКе возведен дополнительный жилой комплекс

На золотодобывающем Олимпиадинском ГОКе возведен дополнительный жилой комплекс

22 Июня 2020 г.
Он состоит из 140 комфортабельных вагонов
Новости Красноярска: На «Столбах» возобновил работу пост спасателей

На «Столбах» возобновил работу пост спасателей

22 Июня 2020 г.
Во время пандемии заповедная территория была закрыта для туристов
Новости Красноярска: В Красноярск возвращается жара

В Красноярск возвращается жара

22 Июня 2020 г.
В середине недели температура повысится до +30°С
Новости Красноярска: Красноярская Краевая больница получит помощь в рамках Благотворительного марафона Рив Гош

Красноярская Краевая больница получит помощь в рамках Благотворительного марафона Рив Гош

21 Июня 2020 г.
Подведены итоги голосования
Новости Красноярска: В Солнечном появятся новые дороги, парк и центр оказания услуг

В Солнечном появятся новые дороги, парк и центр оказания услуг

19 Июня 2020 г.
Мэр Сергей Еремин проверил, как на объектах идут работы
Новости компаний
22/06
Жители Красноярска могут приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
18/06
Сбербанк открыл новые полнофункциональные офисы в поселках Красноярского края и Хакасии
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Теплоход «Чкалов» успешно отправился в рейс по Енисею

Теплоход «Чкалов» успешно отправился в рейс по Енисею

17 Июня 2020 г.
На борту более 130 пассажиров
Новости Красноярска: В красноярских лесах отмечают нашествие бурых медведей

В красноярских лесах отмечают нашествие бурых медведей

18 Июня 2020 г.
Дачники жалуются на хищников
Новости Красноярска: Красноярцев без масок начали штрафовать

Красноярцев без масок начали штрафовать

18 Июня 2020 г.
К административной ответственности привлекли пассажиров автобусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru