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В Красноярск возвращается жара

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Красноярск
08:30 22 Июня 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жара снова вернется в Красноярск на этой неделе. Уже с понедельника столбики термометров начнутся подниматься вверх после резкого похолодания до +10°С. По данным Среднесибирского УГМС, 22 июня в Красноярске ожидается северно-западный ветер с порывами до 12 м/с, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +21…+23°С.

«В южных районах Красноярского края ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-2 0м/с», - предупредили в метеоцентре. 

Кроме того, значительно поднимется уровень воды в реках Оя, Туба, Кан и Мана.

Во вторник, 23 июня, дневные температуры в Красноярске повысятся до +26°С, а в среду в город вернется 30-градусная жара. В течение недели ночью термометры будут показывать +13…+16°С.

С четверга, 25 июня, дневные температуры понизятся до +24°С. До пятницы в городе будут идти дожди. По предварительным прогнозам Гидрометцентра, в выходные в Красноярске будет ясная погода и около +28°С.

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