Красноярская Краевая больница получит помощь в рамках Благотворительного марафона Рив Гош

Подведены итоги голосования жителей российских регионов, в которых пройдет Благотворительный марафон Рив Гош #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие приурочено к Дня медицинского работника и направлено на оказание адресной помощи медицинским учреждениям 10 российских регионов, в которых зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Открытым голосованием жители городов-участников выбрали медицинские учреждения, которым будут переведены средства в размере 50% от розничных продаж торговых марок-участниц в магазинах Рив Гош (расположенных в данных регионах) за 20 июня. Совместно с РИВ ГОШ финансовую помощь медицинским учреждениям окажут торговые марки: GUERLAIN, GIVENCHY, ESTEE LAUDER, CLARINS, CLINIQUE, KENZO, PACO RABANNE, SMASHBOX, ORIGINS, MAKE UP FOR EVER, FRESH LINE, MAX FACTOR, EVA MOSAIC, ARCHITECT DEMIDOFF, TIZIANA TERENZI, MOLINARD, Comme des Garçons, Nasomatto, DKNY, ANGEL SCHLESSER, LIMONI, TONI&GUY, LULULUN, JOHN FRIEDA, BIORE, VIVIENNE SABO, WELEDA, NONICARE, MAVALA.

«Несмотря на то, что сейчас в целом по России распространение коронавирусной инфекции пошло на спад, во многих регионах ситуация остается сложной. В этой связи мы хотели бы помочь тем, кто может непосредственно повлиять на качество и сроки оказания помощи зараженным. Пусть средства, собранные совместно с нашими брендами-партнерами и при непосредственном участии наших клиентов, станут нашим вкладом в борьбу с коронавирусом. Это уже стало традицией в России помогать друг другу в беде, несмотря на свое собственное положение. На знаке нашей акции изображены руки помощи, как один из главных символов сегодняшнего времени, - времени эмпатии, отзывчивости и взаимовыручки. И мы тоже не смогли оставаться безучастными», - отметили в Рив Гош.

Медицинские учреждения, которым будет оказана помощь по результатам голосования:

1. Московская область - Лобненская центральная городская больница

2. Санкт-Петербург - Больница им. С.П. Боткина

3. Нижний Новгород и Нижегородская область - Больница №38

4. Екатеринбург и Свердловская область - Городская клиническая больница № 40

5. Краснодар и Краснодарский край - Городская больница №3 г. Краснодар

6. Ростов-на-Дону и Ростовская область - Городская больница им. Семашко

7. Калуга и Калужская область - Калужская областная клиническая больница скорой помощи им. К.Н. Шевченко

8. Тула и Тульская область - Тульская областная клиническая больница

9. Красноярск и Красноярский край - Красноярская краевая клиническая больница

10. Мурманск и Мурманская область - Мурманская областная клиническая больница