20 июня
Красноярск
погода +13 °C
69.57
 
€ 78.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Как бесплатно получить квартиру с видом на Енисей

Главная Общество
Красноярск
14:48 20 Июня 2020
квартиры, машины, розыгрыш, приз
версия для печати Ico_print

В дни голосования по поправкам в российскую Конституцию - с 25 июня по 1 июля - для красноярцев проведут викторину, участие в которой сможет принять любой житель нашего края старше 18 лет. Условия - проще некуда. Ответьте на вопросы в бланке викторины, сдайте бланк активисту и все - вы становитесь участником викторины и розыгрыша подарков.

Что за вопросы и зачем все это?

Например, в каком году была принята действующая Конституция Российской Федерации? Или чем обладает каждый гражданин страны? Это проверка базовых знаний главного российского документа, но, признаются организаторы, большинство жителей не имеют и их.

«Общение с гражданами в последние месяцы показало - Конституцию почти никто не знает, почти никто ее не читал. И к большому нашему сожалению даже некоторые юристы не знают ни главный документ страны, ни поправки, за которые мы будем голосовать. И мы начали думать - что же сделать, чтобы люди все-таки узнали о своих правах, закрепленных в Конституции», - рассказывает председатель Совета Красноярского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Светлана Зылевич.

Она признается - было несколько вариантов проверки знаний и проведения розыгрыша.

«Один из них - провести викторину, побудить людей почитать и ознакомиться с Конституцией. Сначала мы думали, всех, кто будет участвовать в викторине, поощрять мелкими призами. Затем решили, что если появятся люди, которые окажут финансовую поддержку, то лучше меньше призов, но пусть они будут очень достойные. Такие люди нашлись», - поделилась Зылевич.

Какие призы и как принять участие?

Призы в викторине уж слишком заманчивые, чтобы проигнорировать участие. 10 квартир в Красноярске (31 и 38 квадратов). Новоселам обещают шикарный вид из окна на Енисей и четвертый мост. Среди призов также 10 машин (четыре «Нивы» и шесть автомобилей марки «Лада Гранта») плюс 50 новых телефонов «Samsung» объемом памяти на 128 гб.

Чтобы принять участие в викторине, нужно с 25 июня по 1 июля возле любого избирательного участка найти активиста - естественно, в часы работы УИКов. Сделать это будет проще простого - волонтеры будут в фирменных футболках.

А после берете бланк, отвечаете на вопросы и возвращаете его активисту. Он сканирует QR-код и отдает вам “квиток” с вашим номером. Все - вы полноправный участник розыгрыша призов. Причем шанс победить будет абсолютно у всех, кто заполнил бланк. Протестировать свои знания можно на сайте  викторина2020.рф.

Имена счастливцев организаторы будут называть в течение всей недели: с  26 июня по 1 июля будут разыгрывать по одной квартире, машине и по пять смартфонов. Все остальные призы распределят 3 июля.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Солнечном появятся новые дороги, парк и центр оказания услуг

В Солнечном появятся новые дороги, парк и центр оказания услуг

19 Июня 2020 г.
Мэр Сергей Еремин проверил, как на объектах идут работы
Новости Красноярска: Приемная кампания в СФУ стартует 20 июня

Приемная кампания в СФУ стартует 20 июня

19 Июня 2020 г.
Подать документы можно онлайн
Новости Красноярска: Депутат Госдумы Юрий Швыткин заболел коронавирусом

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заболел коронавирусом

19 Июня 2020 г.
Он лечится в Красноярске
Новости Красноярска: Профсоюзная организация Богучанской ГЭС стала призером всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор»

Профсоюзная организация Богучанской ГЭС стала призером всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор»

19 Июня 2020 г.
Конкурс проводится ежегодно
Новости Красноярска: Пять пляжей открылись в Красноярском крае

Пять пляжей открылись в Красноярском крае

19 Июня 2020 г.
Посещать их нельзя из-за коронавируса
Новости Красноярска: В Красноярске нашли ослабленного детеныша сибирской косули

В Красноярске нашли ослабленного детеныша сибирской косули

19 Июня 2020 г.
Го передадут в зоопарк
Новости компаний
18/06
Сбербанк открыл новые полнофункциональные офисы в поселках Красноярского края и Хакасии
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Федерацию хоккея Красноярского края возглавил осужденный экс-министр Денис Пашков

Федерацию хоккея Красноярского края возглавил осужденный экс-министр Денис Пашков

17 Июня 2020 г.
Валерий Семин досрочно ушел в отставку в марте
Новости Красноярска: 30 красноярских автобусов сняли с линии из-за пассажиров без масок

30 красноярских автобусов сняли с линии из-за пассажиров без масок

16 Июня 2020 г.
Контролеры провели проверку
Новости Красноярска: Организаторы викторины на знание Конституции РФ рассказали о дорогостоящих призах для красноярцев

Организаторы викторины на знание Конституции РФ рассказали о дорогостоящих призах для красноярцев

16 Июня 2020 г.
Выиграть их может любой житель края от 18 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru