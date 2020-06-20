Как бесплатно получить квартиру с видом на Енисей

В дни голосования по поправкам в российскую Конституцию - с 25 июня по 1 июля - для красноярцев проведут викторину, участие в которой сможет принять любой житель нашего края старше 18 лет. Условия - проще некуда. Ответьте на вопросы в бланке викторины, сдайте бланк активисту и все - вы становитесь участником викторины и розыгрыша подарков.

Что за вопросы и зачем все это?

Например, в каком году была принята действующая Конституция Российской Федерации? Или чем обладает каждый гражданин страны? Это проверка базовых знаний главного российского документа, но, признаются организаторы, большинство жителей не имеют и их.

«Общение с гражданами в последние месяцы показало - Конституцию почти никто не знает, почти никто ее не читал. И к большому нашему сожалению даже некоторые юристы не знают ни главный документ страны, ни поправки, за которые мы будем голосовать. И мы начали думать - что же сделать, чтобы люди все-таки узнали о своих правах, закрепленных в Конституции», - рассказывает председатель Совета Красноярского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Светлана Зылевич.

Она признается - было несколько вариантов проверки знаний и проведения розыгрыша.

«Один из них - провести викторину, побудить людей почитать и ознакомиться с Конституцией. Сначала мы думали, всех, кто будет участвовать в викторине, поощрять мелкими призами. Затем решили, что если появятся люди, которые окажут финансовую поддержку, то лучше меньше призов, но пусть они будут очень достойные. Такие люди нашлись», - поделилась Зылевич.

Какие призы и как принять участие?

Призы в викторине уж слишком заманчивые, чтобы проигнорировать участие. 10 квартир в Красноярске (31 и 38 квадратов). Новоселам обещают шикарный вид из окна на Енисей и четвертый мост. Среди призов также 10 машин (четыре «Нивы» и шесть автомобилей марки «Лада Гранта») плюс 50 новых телефонов «Samsung» объемом памяти на 128 гб.

Чтобы принять участие в викторине, нужно с 25 июня по 1 июля возле любого избирательного участка найти активиста - естественно, в часы работы УИКов. Сделать это будет проще простого - волонтеры будут в фирменных футболках.

А после берете бланк, отвечаете на вопросы и возвращаете его активисту. Он сканирует QR-код и отдает вам “квиток” с вашим номером. Все - вы полноправный участник розыгрыша призов. Причем шанс победить будет абсолютно у всех, кто заполнил бланк. Протестировать свои знания можно на сайте викторина2020.рф.

Имена счастливцев организаторы будут называть в течение всей недели: с 26 июня по 1 июля будут разыгрывать по одной квартире, машине и по пять смартфонов. Все остальные призы распределят 3 июля.