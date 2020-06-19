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В Солнечном появятся новые дороги, парк и центр оказания услуг

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Красноярск
18:07 19 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Микрорайон Солнечный должен перестать быть окраиной Красноярска. Второй год здесь идут активные работы по всем направлениям. Наряду со строительством нового жилья появляются дороги, социальные объекты. Из заброшенного помещения делают «дом» для полезных жителям учреждений. Большой проект - строительство парка по федеральной программе «Комфортная городская среда».

Накануне мэр Сергей Еремин лично убедился - микрорайон развивается ударными темпами.

«Давайте говорить на чистоту, на самом деле, микрорайоном не занимались лет, наверное, тридцать, это точно. С конца 80-х и по 2018 год, включительно, а микрорайон рос. Да, было некоторое затишье в свое время, но потом началось активное, бурное освоение. Но велось только гражданское строительство, поэтому сегодня у нас численность жителей микрорайона уже приближается к 80 тысячам человек», - заявил глава города.

По словам Еремина, Солнечный - уже полноценный восьмой район города, поэтому у людей должен быть весь необходимый набор услуг именно по месту жительства. Скоро здесь появится налоговая, МФЦ, визовый центр, органы соцслужбы.

Срок начала работы этих служб - начало 2021 года. Также в самом разгаре работы по строительству дорог. Первая – дорога в 6-ом микрорайоне Солнечного. Она необходима, прежде всего, жителям дома 33 по ул. 40 лет Победы. Шесть лет к дому не было нормальной транспортной доступности, только гравийная дорога. А в дальнейшем дорога нужна будет и новостройкам. Работы здесь начались весной текущего года, завершатся они в октябре этого года. На объекте будут тротуары, адаптированные для маломобильных групп, ливневый коллектор, выполнят озеленение.

Второй объект – автодорога по проспекту Молодежный (от дома №1 до ул. Преображенской). К ее строительству приступили еще в прошлом году и завершат в текущем. Это первый этап «связки» Солнечного с центральной частью города. Эти две новых дороги строятся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Уже в этом году будет у жителей Солнечного и эксклюзивный ландшафтный парк. К работам подрядчик уже приступил. Парк обустраивается на месте пустыря между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежный. К осени здесь сделают пешеходные и велодорожки, спортивные и детские площадки, появится освещение. А на Новый год установят елку с ледовым городком.

«Набором таких мероприятий мы должны наш мини-город Солнечный преображать. Здесь должны быть условия, которые позволяют полноценно комплексно жить», - резюмировал Еремин.

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