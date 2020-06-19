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Приемная кампания в СФУ стартует 20 июня

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Красноярск
17:11 19 Июня 2020
вуз, университет, студенты, обучение, образование
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В предстоящую субботу, 20 июня, Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию 2020 года. Подать документы в вуз абитуриенты смогут онлайн или лично. Предоставить их можно через сайт университета, сайт Госуслуги или направить по почте. Личная подача документов будет возможна после 12 июля, в случае снятия режима самоизоляции. Важное нововведение – аттестат теперь не обязателен для зачисления. При удачном прохождении конкурсного отбора в СФУ, достаточно будет согласия на зачисление от абитуриента.

«19 августа должны быть размещены списки на зачисление. Две волны зачисления пройдут с 20 по 26 августа. Это непривычные условия, особенно для тех, кто привык все обдумывать, и большая ответственность для всех участников процесса. От университета, который должен разъяснять все четко и грамотно, до абитуриента, который хочет попасть на конкретное направление, а также до родителей, которые заинтересованы в поступлении своих детей», - отметил ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Выдача аттестатов в Красноярском крае завершается 20 июня. Его можно запросить по почте или получить лично с соблюдением всех санитарных норм. Сдавать ЕГЭ красноярские школьники начнут с 3 по 23 июля. Он обязателен только для тех, кто собирается поступать в вуз. Дети, которые на время дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса выехали из региона (например, воспитанники кадетских корпусов или школ-интернатов), смогут сдавать ЕГЭ по месту жительства.

«У нас есть рекомендации, которые направлены Роспортребнадзором, о соблюдении ряда ограничительных мер. В первую очередь, все пункты до начала процедуры экзамена должны быть продезинфицированы. Второе правило – входной фильтр – измерение температуры на входе, и у взрослых, и у выпускников. Третье – исключение массового скопления детей на входе, и необходимо продумать логистику, чтобы ребята приходили в разное время и не толпились», - рассказала министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Все взрослые в аудиториях будут в масках и перчатках, а детям надевать средства защиты не обязательно. В одном кабинете в период экзамена будут находиться не более 7 детей.

Фото: пресс-служба СФУ

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