Профсоюзная организация Богучанской ГЭС стала призером всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор»

Президиум «Всероссийского электропрофсоюза» подвел итоги ежегодного конкурса «Лучший коллективный договор в генерирующих энергокомпаниях РФ» по итогам 2019 года. Первичная профсоюзная организация «Богучанская ГЭС» красноярской организации «Всероссийский электропрофсоюз» второй год подряд вошла в число победителей и заняла третье место. За личный вклад в подготовку и реализацию коллективного договора Почетной грамотой Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» награжден председатель профкома ПАО «Богучанская ГЭС» Николай Ювкин.

Представленная на конкурс редакция коллективного договора ПАО «Богучанская ГЭС» была принята в 2018 году, и будет действовать до декабря 2020 года. В сентябре начнет работу комиссия по подготовке нового коллективного договора, в которую войдут представители работодателя и профсоюзного комитета.

Конкурс ежегодно проводится для выявления и распространения наиболее эффективного опыта коллективно-договорного регулирования, в нем принимают участие первичные профсоюзные организации и Советы представителей профсоюзных организаций межрегиональных компаний, заключившие коллективные договоры. Для участия в конкурсе в номинации «Лучший коллективный договор» были представлены материалы от двадцати трех территориальных организаций ВЭП, в том числе республик Татарстан и Башкортостан, Красноярского края, Свердловской, Самарской и Иркутской области и т.д. В конкурсе принимали участие филиалы ПАО «РусГидро» - «Красноярскэнергосбыт» и «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», а также компании «Невинномысская ГРЭС» (ПАО «Энел Россия»); ПАО «Иркутскэнерго»; ПАО «Электровыпрямитель»; АО «Народное предприятие «Подольсккабель»; ЗАО «ГК Электрощит» - ТМ Самара» и другие.

Фото: пресс-служба «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы «Богучанская ГЭС»