19 июня
Красноярск
погода +21 °C
69.62
 
€ 78.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Профсоюзная организация Богучанской ГЭС стала призером всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор»

Главная Общество
Красноярск
16:38 19 Июня 2020
конкурс, гэс, энергетика, сотрудники, награды и премии
версия для печати Ico_print

Президиум «Всероссийского электропрофсоюза» подвел итоги ежегодного конкурса «Лучший коллективный договор в генерирующих энергокомпаниях РФ» по итогам 2019 года. Первичная профсоюзная организация «Богучанская ГЭС» красноярской организации «Всероссийский электропрофсоюз» второй год подряд вошла в число победителей и заняла третье место. За личный вклад в подготовку и реализацию коллективного договора Почетной грамотой Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» награжден председатель профкома ПАО «Богучанская ГЭС» Николай Ювкин.

Представленная на конкурс редакция коллективного договора ПАО «Богучанская ГЭС» была принята в 2018 году, и будет действовать до декабря 2020 года. В сентябре начнет работу комиссия по подготовке нового коллективного договора, в которую войдут представители работодателя и профсоюзного комитета.

Конкурс ежегодно проводится для выявления и распространения наиболее эффективного опыта коллективно-договорного регулирования, в нем принимают участие первичные профсоюзные организации и Советы представителей профсоюзных организаций межрегиональных компаний, заключившие коллективные договоры. Для участия в конкурсе в номинации «Лучший коллективный договор» были представлены материалы от двадцати трех территориальных организаций ВЭП, в том числе республик Татарстан и Башкортостан, Красноярского края, Свердловской, Самарской и Иркутской области и т.д. В конкурсе принимали участие филиалы ПАО «РусГидро» - «Красноярскэнергосбыт» и «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», а также компании «Невинномысская ГРЭС» (ПАО «Энел Россия»); ПАО «Иркутскэнерго»; ПАО «Электровыпрямитель»; АО «Народное предприятие «Подольсккабель»; ЗАО «ГК Электрощит» - ТМ Самара» и другие.

Фото: пресс-служба «Богучанская ГЭС» 
По материалам пресс-службы «Богучанская ГЭС» 

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Приемная кампания в СФУ стартует 20 июня

Приемная кампания в СФУ стартует 20 июня

19 Июня 2020 г.
Подать документы можно онлайн
Новости Красноярска: Депутат Госдумы Юрий Швыткин заболел коронавирусом

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заболел коронавирусом

19 Июня 2020 г.
Он лечится в Красноярске
Новости Красноярска: Пять пляжей открылись в Красноярском крае

Пять пляжей открылись в Красноярском крае

19 Июня 2020 г.
Посещать их нельзя из-за коронавируса
Новости Красноярска: В Красноярске нашли ослабленного детеныша сибирской косули

В Красноярске нашли ослабленного детеныша сибирской косули

19 Июня 2020 г.
Го передадут в зоопарк
Новости Красноярска: Для красноярских дачников запускают вечернюю беспересадочную электричку

Для красноярских дачников запускают вечернюю беспересадочную электричку

19 Июня 2020 г.
Поезд будет курсировать по маршруту Красноярск – Снежница – Красноярск Северный
Новости Красноярска: В Красноярском крае снова более 150 зараженных коронавирусом

В Красноярском крае снова более 150 зараженных коронавирусом

19 Июня 2020 г.
В регионе скончались еще четверо
Новости компаний
18/06
Сбербанк открыл новые полнофункциональные офисы в поселках Красноярского края и Хакасии
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 30 красноярских автобусов сняли с линии из-за пассажиров без масок

30 красноярских автобусов сняли с линии из-за пассажиров без масок

16 Июня 2020 г.
Контролеры провели проверку
Новости Красноярска: В деле погибшей 12-летней девочки из Шушенского района открылись новые обстоятельства

В деле погибшей 12-летней девочки из Шушенского района открылись новые обстоятельства

15 Июня 2020 г.
Проверку провела прокуратура
Новости Красноярска: Град и сильный ветер идут на Красноярск

Град и сильный ветер идут на Красноярск

18 Июня 2020 г.
Завтра погода испортится
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращаться: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru