Депутат Госдумы Юрий Швыткин заболел коронавирусом

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заболел коронавирусом. Эту информацию журналистам подтвердил сам народный избранник. Сейчас он находится в Красноярске и лечится на дому.

В краевой центр по работе Швыткин прилетел из Москвы несколько дней назад. Когда почувствовал недомогание, то сразу перешел на дистанционный режим, отменив все встречи.

Свое состояние депутат оценивает как «практически бессимптомное». Инфекция почти не выдает себя. Тем не менее, за здоровьем народного избранника следят врачи.

Всего, как заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, коронавирус подтвердился у 30 депутатов Госдумы.