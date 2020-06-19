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Пять пляжей открылись в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
16:28 19 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Красноярском крае, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают открываться пляжи. Уже заработали пять мест для отдыха, сообщили в ГУ МЧС по краю. 

Так, три пляжа оборудовали по всем правилам на карьерах в Зеленогорске, еще два уже работают на озере Семирадское в Емельяновском районе и на карьере Терентьевский Березовского района.  

«Все они, согласно требованиям, оборудованы спасательными постами и спасительными средствами, дно водоемов очищено от мусора и проверено водолазами», - отчитались в ведомстве.

Этим летом в Красноярском крае должны открыться еще 19 мест для отдыха, но когда именно люди смогут их посещать, неизвестно. Официально пляжи остаются недоступными из-за угрозы распространения коронавируса. По словам спасателей, до 12 июля красноярцам от купания стоит воздержаться.

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