Пять пляжей открылись в Красноярском крае

В Красноярском крае, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают открываться пляжи. Уже заработали пять мест для отдыха, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Так, три пляжа оборудовали по всем правилам на карьерах в Зеленогорске, еще два уже работают на озере Семирадское в Емельяновском районе и на карьере Терентьевский Березовского района.

«Все они, согласно требованиям, оборудованы спасательными постами и спасительными средствами, дно водоемов очищено от мусора и проверено водолазами», - отчитались в ведомстве.

Этим летом в Красноярском крае должны открыться еще 19 мест для отдыха, но когда именно люди смогут их посещать, неизвестно. Официально пляжи остаются недоступными из-за угрозы распространения коронавируса. По словам спасателей, до 12 июля красноярцам от купания стоит воздержаться.