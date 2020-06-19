В Красноярске нашли ослабленного детеныша сибирской косули

Житель поселка Удачный нашел в лесу детеныша сибирской косули. Тот был голоден и очень слаб. Малыша передали охотинспектору Минэкологии. Специалисты осмотрели детеныша и поняли, что он слишком мал для жизни в дикой природе. Его решили передать в красноярский зоопарк «Роев ручей».

В Минэкологии отметили, что красноярцы часто сообщают о найденных животных. Подбирать их запрещено, так как чаще всего их жизни ничего не угрожает. Только в редких случаях стоит оказывать помощь молодняку.

«Если вы обнаружили детеныша, без взрослых животных, это не значит, что он брошен. В силу биологических особенностей взрослые особи диких животных иногда оставляют ненадолго новорожденных малышей одних, но затем возвращаются и без труда их находят. Почувствовав приближение человека, самка, как правило, прячется и тем самым создается впечатление, что детеныш брошен. Изъятый из природы детеныш, если даже его вернуть обратно, будет брошен матерью и погибнет», – рассказал заместитель начальника отдела охотнадзора Минэкологии края Николай Мальцев.

Красноярцев предупредили об ответственности за изъятие животного из естественной среды.