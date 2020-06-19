Для красноярских дачников запускают вечернюю беспересадочную электричку

Компания «Краспригород» объявила о запуске нового беспересадочного поезда с 22 июня - электричка поедет по маршруту Красноярск – Снежница – Красноярск Северный.

Так, поезд соединит дачные участки западного пригорода с Советским районом Красноярска. Уехать на новой электричке горожане смогут по будням.

Со станции Красноярск пассажиры отправятся в 16:38 и прибудут на станцию Снежница в 17:29. Отправление из Снежницы - в 18:06, прибытие на станцию Красноярск Северный в 19:12.

«С запуском новой электрички у пассажиров появилась возможность добираться с дачных участков до остановочных пунктов маршрута Бугач – Красноярск Северный без пересадок во все дни недели, за исключением субботы», - объяснили в компании.

Пассажирам также напомнили, что в транспорте действует масочный режим.