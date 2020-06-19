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Для красноярских дачников запускают вечернюю беспересадочную электричку

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Красноярск
15:04 19 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания «Краспригород» объявила о запуске нового беспересадочного поезда с 22 июня - электричка поедет по маршруту Красноярск – Снежница – Красноярск Северный. 

Так, поезд соединит дачные участки западного пригорода с Советским районом Красноярска. Уехать на новой электричке горожане смогут по будням. 

Со станции Красноярск пассажиры отправятся в 16:38 и прибудут на станцию Снежница в 17:29. Отправление из Снежницы - в 18:06, прибытие на станцию Красноярск Северный в 19:12.

«С запуском новой электрички у пассажиров появилась возможность добираться с дачных участков до остановочных пунктов маршрута Бугач – Красноярск Северный без пересадок во все дни недели, за исключением субботы», - объяснили в компании. 

Пассажирам также напомнили, что в транспорте действует масочный режим. 

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