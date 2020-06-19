В Красноярском крае снова более 150 зараженных коронавирусом

В Красноярском крае за сутки выявлен 151 случай заражения COVID-19. Такая цифра стабильно держится в регионе уже две недели. Общее число инфицированный составило 7280.

«Темп прироста за сутки - 2,1%. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях края», - рассказали в Роспотребнадзоре.

За сутки список вылечившихся пациентов пополнили 87 человек (всего 2577 ). Число умерших - 79 (+4 за сутки).

Отметим, что больше всего заболевших по-прежнему в Красноярске - 4572 человека.