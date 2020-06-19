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В Красноярском крае снова более 150 зараженных коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
14:43 19 Июня 2020
заражение, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки выявлен 151 случай заражения COVID-19. Такая цифра стабильно держится в регионе уже две недели. Общее число инфицированный составило 7280. 

«Темп прироста за сутки - 2,1%. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях края», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

За сутки список вылечившихся пациентов пополнили 87 человек (всего 2577 ). Число умерших - 79 (+4 за сутки).

Отметим, что больше всего заболевших по-прежнему в Красноярске - 4572 человека.  

 

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