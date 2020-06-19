Солнечный = Красноярск

Микрорайон Солнечный всегда был окраиной. Его и частью города многие не считали - так, пригород. Съездить в Солнечный было долгим приключением. А уж добраться оттуда в центр на работу - промять все бока в битком набитом автобусе. Последние пару лет отношение к микрорайону сильно поменялось. Вместе с активным строительством жилья там теперь реализуется целый ряд проектов, чтобы людям было комфортно и микрорайон стал более привлекательным для жизни.

В рамках летнего формата работы «час благоустройства» мэр посещает разные объекты в районах Красноярска, оценивает сроки и качество работ. Накануне глава города Сергей Еремин побывал в Солнечном и убедился - работа кипит сразу по нескольким проектам.

Дороги

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Солнечном строят сразу две дороги. Первая – автодорога по проспекту Молодежный (от дома №1 до ул. Преображенской). К ее строительству приступили еще в прошлом году и завершат в текущем. Вторая дорога – в 6-ом микрорайоне. Этот объект стал первой точкой выездной инспекции мэра Сергея Еремина.

Дорога необходима, прежде всего, жителям дома 33 по ул. 40 лет Победы. Шесть лет к дому не было нормальной транспортной доступности, только гравийка. Кроме того, в перспективе 6-ой микрорайон будет застраиваться, и новая магистраль обеспечит его транспортную доступность.

«В этом году в микрорайоне будет построен один километр новых дорог. А на перспективу есть большая мечта, которую мы уже прорабатываем, – связать Солнечный отдельной дорогой с Северным. Так у Солнечного появится своя отдельная магистраль для сообщения с городом», - прокомментировал дорожную тематику глава города.

Подрядчики учитывают все нормативы и требования заказчика в лице администрации. Особое внимание - маломобильным группам населения.

«В Солнечном достаточно большие уклоны, поэтому для маломобильных групп населения обустраиваем пандусы, для обычных пешеходов – лестницы. Тротуары будут шириной два метра. Также проектом предусмотрено строительство линий электропередач и благоустройство прилегающей к новой дороге территории. На сегодняшний день нами выполнен подготовительный этап, в том числе работы по строительству ливневого коллектора. Стоит задача завершить все работы в октябре текущего года», - сообщил заместитель директора подрядной организации Виктор Шаповалов.

Социальная инфраструктура

«Страшное место», - так назвал помещение по адресу 60 лет Образования СССР, 30 Сергей Еремин. Но главное - приложить руку. Именно здесь, по просьбе жителей, появится первый в микрорайоне МФЦ. Рядом – автобусная остановка и возможность обустройства парковки.

Сейчас ведутся работы по капитальному ремонту помещений. Планируется, что открытие учреждения состоится к началу 2021 года. В МФЦ будет отделение налоговой, территориальное управление администрации Советского района, визовый центр и многое другое.

«Все будет в шаговой доступности. Полноценно обеспечим весь комплекс услуг. Будет опека и попечительство… То есть все службы, которые необходимы жителям», - заявил он.

Парк

Но, пожалуй, главный проект для Солнечного - долгожданный парк. Он разместится на пустыре между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодёжный на общей площади порядка 7 Га.

«Ландшафт этого участка уникален для Красноярска и при создании парка он будет сохранен. Проектом предусмотрены детские площадки, спортивная зона, большое пространство для событий, велосипедная дорожка вокруг парка. Вся тропиночная сеть будет проложена деликатно, с учетом существующего рельефа. В спортивной зоне предусмотрено размещение небольшого скалодрома, веревочных городков, тренажеров. Интересной фишкой пространства является тренировочно-прогулочная зона, она достаточно протяженная и на каждом участке будут свои комплексы для выполнения упражнений», - рассказала Юлия Кузнецова, представитель компании-разработчика дизайн-проекта парка в Солнечном.

Мэр назвал парк природно-ландшафтной доминантой микрорайона.

«Солнечный разбит на несколько кластеров, и парк будет «точкой сборки», самым, по сути, центровым пространством. В Красноярске нет паркового пространства, соответствующего вот этому. Это будет уникальное место», - сказал глава города.

Отметим, Солнечный - не единственный проект мэрии по развитию инфраструктуры, а один из. Работы идут в таких территориях как Белые росы, Пашенный, Бугач, Покровский, Преображенский. Это те микрорайоны, которые очень бурно развились, и где, по сути, заметен дефицит социальной инфраструктуры.