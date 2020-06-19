В красноярские избиркомы начали завозить средства санзащиты для голосования по поправкам

В красноярские избиркомы начали завозить средства санитарной защиты, которые будут использоваться в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Только на Советский район выделили 114 тысяч масок. Всего в избиркомы города поставят полмиллиона масок, а всего по краю «Губернские аптеки» предоставят 1 миллион 700 тысяч масок.

«Избирательные комиссии начали работать сегодня, 18 июня. Мы принимаем заявления от избирателей для голосования по месту нахождения, а не регистрации. Средства защиты в рамках централизованной поставки «Губернских аптек» мы получили в полном объеме. Они предназначены для избирателей и членов избирательной комиссии», - рассказала Оксана Кучерова, председатель ТИК Советского района Красноярска.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в течение недели - с 25 июня по 1 июля. Каждый избиратель к бюллетеню получит одноразовую маску, салфетку, пару перчаток и ручку.