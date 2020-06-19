Красноярский зоопарк начинает принимать посетителей

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» начинает работать после вынужденных каникул с 25 марта. Зоопарк примет посетителей в субботу, 20 июня. Об этом объявил в паблике городской администрации.

Как и во всех общественных местах, в «Роевом ручье» будут действовать ограничения. Все гости обязаны носить маски - их будут бесплатно выдавать на входе. Пока в зоопарке закрыты все павильоны, гулять разрешено только на свежем воздухе. Но это не помешает красноярцам увидеть почти всех животных - многие сейчас обитают в летних вольерах.

Кафе и точки общепита на территории парка работают только на вынос, каждый гость обязан соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Около касс появится разметка.

В мэрии добавили, что ограничения количества посетителей на территории зоопарка нет.

Напомним, ранее для прогулок открыли нацпарк «Столбы».

Фото: vk.com/krasnoyarskrf