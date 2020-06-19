19 июня
Красноярск
погода +21 °C
69.62
 
€ 78.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский зоопарк начинает принимать посетителей

Главная Общество
Красноярск
13:15 19 Июня 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» начинает работать после вынужденных каникул с 25 марта. Зоопарк примет посетителей в субботу, 20 июня. Об этом объявил в паблике городской администрации. 

Как и во всех общественных местах, в «Роевом ручье» будут действовать ограничения. Все гости обязаны носить маски - их будут бесплатно выдавать на входе. Пока в зоопарке закрыты все павильоны, гулять разрешено только на свежем воздухе. Но это не помешает красноярцам увидеть почти всех животных - многие сейчас обитают в летних вольерах. 

Кафе и точки общепита на территории парка работают только на вынос, каждый гость обязан соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Около касс появится разметка. 

В мэрии добавили, что ограничения количества посетителей на территории зоопарка нет.

Напомним, ранее для прогулок открыли нацпарк «Столбы». 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярские избиркомы начали завозить средства санзащиты для голосования по поправкам

В красноярские избиркомы начали завозить средства санзащиты для голосования по поправкам

19 Июня 2020 г.
Только на Советский район выделили 114 тысяч масок
Новости Красноярска: Енисейский тракт в Красноярске избавят от хаотичной парковки

Енисейский тракт в Красноярске избавят от хаотичной парковки

19 Июня 2020 г.
На 8 км запретят остановку и стоянку транспорта возле павильонов
Новости Красноярска: 25 млн рублей выплатят частным детсадам в Красноярске

25 млн рублей выплатят частным детсадам в Красноярске

19 Июня 2020 г.
Учреждения не работают во время пандемии
Новости Красноярска: Краевые дороги постепенно открывают после наводнения

Краевые дороги постепенно открывают после наводнения

19 Июня 2020 г.
Вода постепенно спадает
Новости Красноярска: В медицинских учреждениях Красноярска появится новое оборудование для помощи детям

В медицинских учреждениях Красноярска появится новое оборудование для помощи детям

19 Июня 2020 г.
Министерство здравоохранения края поблагодарило компанию «Полюс»
Новости Красноярска: В Красноярском крае аномально рано начался грибной сезон

В Красноярском крае аномально рано начался грибной сезон

19 Июня 2020 г.
Грибники уже собирают «лесной урожай»
Новости компаний
18/06
Сбербанк открыл новые полнофункциональные офисы в поселках Красноярского края и Хакасии
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Федерацию хоккея Красноярского края возглавил осужденный экс-министр Денис Пашков

Федерацию хоккея Красноярского края возглавил осужденный экс-министр Денис Пашков

17 Июня 2020 г.
Валерий Семин досрочно ушел в отставку в марте
Новости Красноярска: В красноярских лесах отмечают нашествие бурых медведей

В красноярских лесах отмечают нашествие бурых медведей

18 Июня 2020 г.
Дачники жалуются на хищников
Новости Красноярска: Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

15 Июня 2020 г.
Только к четвергу в город вернется жара
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращаться: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru