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Енисейский тракт в Красноярске избавят от хаотичной парковки

Главная Общество
Красноярск
12:27 19 Июня 2020
общество, красноярск, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Мэрия Красноярска анонсировала изменения на Енисейском тракте около съезда на ул. Бадалыкская. Там установят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Это позволит избавить тракт от пробок и хаотичной парковки - водители часто беспорядочно паркуют свои автомобили около павильонов, что приводит к заторам. 

«В районе здания №1/1 по Енисейскому тракту, на 8-м километре, будет запрещена остановка и стоянка транспорта возле павильонов. Такие знаки ранее уже были на этом участке, их убирали на время производства ремонтных работ и сейчас возвращают, дополняя табличкой «Зона действия»», - рассказали в мэрии. 

Знаки выставят 7 июля - их действие будет постоянным. 

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