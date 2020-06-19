25 млн рублей выплатят частным детсадам в Красноярске

Власти Красноярска утвердили порядок предоставления субсидий частным детским садам - учреждения не работали во время пандемии коронавируса, но все же платили по счетам и содержали сотрудников.

Так, получить субсидию до 700 тысяч рублей смогут те организации, у которых заключены договоры с городом на предоставление услуг по присмотру за детьми дошкольного возраста. Кроме этого, должно быть подписано и дополнительное соглашение к контракту об изменении суммы договора на период простоя - с 1 апреля по 31 мая.

«Субсидия призвана возместить предпринимателям часть понесенных затрат и помочь им сохранить возможность возобновления деятельности после отмены ограничительных мер. В бюджете на эти цели запланировано около 25 млн рублей. Размер денежных выплат по каждой заявке составит до 700 тысяч рублей», - объявили в мэрии Красноярска.

Заявки от частных детских садов будут принимать с 29 июня по 10 июля.