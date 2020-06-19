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25 млн рублей выплатят частным детсадам в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:56 19 Июня 2020
общество, красноярск, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Красноярска утвердили порядок предоставления субсидий частным детским садам - учреждения не работали во время пандемии коронавируса, но все же платили по счетам и содержали сотрудников. 

Так, получить субсидию до 700 тысяч рублей смогут те организации, у которых заключены договоры с городом на предоставление услуг по присмотру за детьми дошкольного возраста. Кроме этого, должно быть подписано и дополнительное соглашение к контракту об изменении суммы договора на период простоя - с 1 апреля по 31 мая. 

«Субсидия призвана возместить предпринимателям часть понесенных затрат и помочь им сохранить возможность возобновления деятельности после отмены ограничительных мер. В бюджете на эти цели запланировано около 25 млн рублей. Размер денежных выплат по каждой заявке составит до 700 тысяч рублей», - объявили в мэрии Красноярска. 

Заявки от частных детских садов будут принимать с 29 июня по 10 июля. 

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