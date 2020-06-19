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Краевые дороги постепенно открывают после наводнения

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Красноярск
11:15 19 Июня 2020
общество, красноярск, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Участки дорог в Красноярском крае постепенно открываются после июньского наводнения - в начале месяца в нескольких районах края дождевые паводки затопили дома, трассы и даже железнодорожные пути. ЧП затронуло Манский, Партизанский, Ермаковский, Ирбейский, Саянский, Курагинский и Шушенский районы. 

Вода уже отступила, а жители вернулись в свои дома. По данным КрУДора, дороги тоже постепенно открываются для транспорта. 

Сегодня, 19 июня, можно проехать по участку Жеблахты - Ивановка в Ермаковском районе - здесь из-за повышения уровня воды в реке Оя затопило подъездные пути переправы. Накануне в Каратузском районе открыта дорога Каратузское - Старая Копь. Уровень воды на дороге в некоторых местах составлял 50 см. Паводками размыло опоры троса переправы. Альтернативного объезда затопленного участка не было, то есть жители села Старая Копь оказались отрезаны от жизни.  

«В настоящий момент вода спала. Дорожники провели отсыпку земляного полотна и дорожной одежды. Работа парома восстановлена», - рассказали в ведомстве. 

Отметим, что практически сразу удалось открыть затопленный участок Большой Унгут - Малый Унгут - Жержул в Манском районе, где из берегов вышла река Мана. По-прежнему закрыта дорога Новоникольское – Новосельск. 

Напомним, всего из-за паводков пострадали 270 участков и 116 домов в семи районах региона - под водой оказались 14 населенных пунктов. Ливни размыли дороги, разрушили мосты, а также затруднили железнодорожное сообщение в трех муниципалитетах. 

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