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В медицинских учреждениях Красноярска появится новое оборудование для помощи детям

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Красноярск
10:54 19 Июня 2020
здоровье, оборудование, медицина, компания, помощь
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Министерство здравоохранения Красноярского края в лице заместителя министра Михаила Родикова выразило благодарность золотодобывающей компании «Полюс Красноярск» за помощь, оказанную краевым государственным учреждениям здравоохранения.

Для Красноярского краевого специализированного дома ребенка №3 Компания закупила современный автомобиль скорой помощи для перевозки детей-инвалидов, пациентов отделения паллиативной медицинской помощи. Учреждение ожидает поставки специализированной машины.

Кроме того, Красноярский краевой клинический центр материнства и детства получит комплекс учебных тренажеров для врачей, работающих в отделении реанимации новорожденных детей. На данный момент проходят закупочные процедуры по выбору поставщика.

Министерство здравоохранения края в благодарственном письме «Полюсу» выражает уверенность в дальнейшем сотрудничестве и развитии социально значимых направлений системы здравоохранения Красноярского края.

Фото: «Полюс Красноярск» 
По материалам  «Полюс Красноярск» 

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