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В Красноярском крае аномально рано начался грибной сезон

Главная Общество
Красноярск
10:39 19 Июня 2020
общество, красноярск
Источник: Енисей
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Грибной сезон в Красноярском крае начался раньше на месяц из-за аномальной жары весной и продолжительных дождей в июне. В лесах края уже ведрами собирают маслята и шампиньоны. В продаже можно найти и белые грибы - для дикоросов уже достаточно прогрелась почва. 

Красноярцы встречают грибы не только в лесу, но и на дачных участках, а также в городе. Опытные собиратели рассказывают, что этот год порадует хорошим урожаем. 

«Чтобы взять такой хорошенький и красивый гриб — надо 10 сорвать. Так что можно по лесу погулять. Потом, конечно, их будет больше летом», - рассказали грибники. 

Отметим, что обычно в лесах края грибной сезон начинается не раньше июля. 

 

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