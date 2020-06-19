В Красноярском крае аномально рано начался грибной сезон

Грибной сезон в Красноярском крае начался раньше на месяц из-за аномальной жары весной и продолжительных дождей в июне. В лесах края уже ведрами собирают маслята и шампиньоны. В продаже можно найти и белые грибы - для дикоросов уже достаточно прогрелась почва.

Красноярцы встречают грибы не только в лесу, но и на дачных участках, а также в городе. Опытные собиратели рассказывают, что этот год порадует хорошим урожаем.

«Чтобы взять такой хорошенький и красивый гриб — надо 10 сорвать. Так что можно по лесу погулять. Потом, конечно, их будет больше летом», - рассказали грибники.

Отметим, что обычно в лесах края грибной сезон начинается не раньше июля.