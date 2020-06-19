В «Ергаках» создают искусственные убежища для гнездования сов и соколов

В природном парке «Ергаки» создают искусственные убежища для гнездования сов и соколов. Пять совятников, построенных учениками школьного лесничества села Верхнеусинского, установили у кордона «Таловка». Экологи отмечают, что эти искусственные гнезда помогут восстановить популяцию хищных птиц.

Проблема в том, что совы и соколы сами гнезда не создают, а ищут подходящие убежища в дуплах деревьях. Таких мест сейчас хватает не всем.

«Пернатые хищники являются индикаторами благополучия состояния экосистем и нуждаются в повышенном внимании со стороны человека. Когда-то поголовью хищников, включая пернатых, был нанесен серьезный удар. Их считали чуть ли не основными врагами сельского, лесного и охотничьего хозяйства. Это сильно сказалось на их популяции», - отметили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования.

В природном парке рассчитывают, что уже в следующем сезоне смогут наблюдать положительные результаты проделанной работы. Кроме того, на совятниках оборудуют системы наблюдения за птицами, что позволит собрать научные данные.