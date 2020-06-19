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Дожди сохранятся в Красноярске на все выходные

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Красноярск
08:30 19 Июня 2020
общество, красноярск, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске резко испортилась погода. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 19 июня, в городе будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди и гроза. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Воздух прогреется до +21…+23°С.

Дождливо в Красноярске будет и в выходные. В ночь на субботу, 20 июня, температура опустится до +12°С. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше +18°С.

В воскресенье, 20 июня, Гидрометцентр прогнозирует обильные осадки, воздух прогреется до +17°С.

По предварительном прогнозу синоптиков, начало следующей неделе также будет дождливым, однако дневные температуры существенно повысятся.

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