Дожди сохранятся в Красноярске на все выходные

В Красноярске резко испортилась погода. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 19 июня, в городе будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди и гроза. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Воздух прогреется до +21…+23°С.

Дождливо в Красноярске будет и в выходные. В ночь на субботу, 20 июня, температура опустится до +12°С. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше +18°С.

В воскресенье, 20 июня, Гидрометцентр прогнозирует обильные осадки, воздух прогреется до +17°С.

По предварительном прогнозу синоптиков, начало следующей неделе также будет дождливым, однако дневные температуры существенно повысятся.