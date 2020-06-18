Красноярскую Николаевку будут развивать комплексно

Красноярскую Николаевку ждет масштабная реновация. Из района с частным сектором она превратится в современную и обеспеченную социальной инфраструктурой частью города.

Первый аукцион предполагает поиск инвестора для комплексного развития территории в границах улиц Сопочной - Пушкина - Революции - Чкалова - проспекта Николаевского. Договор будет рассчитан на 15 лет.

Инвестор, с которым заключат договор, в течение одного года, должен подготовить и представить проект планировки этой части Николаевки. Кроме жилья там будет предусмотрено размещение школы на 1280 мест и детского сада на 270 мест. Инвестору необходимо будет изъять земельные участки и объекты капитального строительства, возместить их стоимость собственникам, снести около 205 жилых домов частного сектора и бесплатно передать участки муниципалитету под строительство объектов образования. По предварительным подсчетам на выкуп земли у владельцев и компенсации за частные жилые дома потребуется около 800 млн рублей.

«Красноярску, как любому миллионнику, необходимо комплексное развитие. Благодаря масштабной реновации, жилой микрорайон станет эстетически привлекательным, современным и удобным для проживания. Для жителей это возможность улучшить свои жилищные условия, для муниципалитета - решение социальных проблем. Например, отсутствие свободных земельных участков под объекты образования и комплексное формирование застройки с необходимой инфраструктурой», - рассказал заместитель главы города Олег Животов.

Система комплексного развития территории - новый для нашего города механизм, который начали применять в этом году. Его цель - градостроительное обновление застроенных территорий. В будущем таким способом планируется развивать еще около семи территорий в Николаевке, территорию микрорайонов «Серебряный» и «Качинский».