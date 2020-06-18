Реновация добралась до красноярской Николаевки

Большая школа, детский сад и вся остальная социальная инфраструктура - все это, помимо жилья, появится в Николаевке. Район ждет глобальная реновация. Мэрия впервые в истории города начинает проект комплексного развития территории (КРТ). Дебют - в границах улиц Сопочной - Пушкина - Революции - Чкалова - проспекта Николаевского.

Инвестор, который выиграет право на комплексное развитие территории на аукционе, должен будет превратить Николаевку в город-сад за 15 лет. Но поэтапно.

Сперва в течение одного года он подготовит и представит проект планировки. Кроме жилья там будет предусмотрено размещение школы на 1280 мест и детского сада на 270 мест. Инвестору необходимо будет изъять земельные участки и объекты капитального строительства, возместить их стоимость собственникам, снести около 205 жилых домов частного сектора и бесплатно передать участки муниципалитету под строительство объектов образования. По предварительным подсчетам на выкуп земли у владельцев и компенсации за частные жилые дома потребуется около 800 млн рублей. До конца первого этапа - 2024 года - в границах участка появятся жилые дома и детский сад на 270 мест.

«Николаевка - это, можно сказать, центр города, который нужно приводить в надлежащий вид, согласно градостроительной документации, в том числе Правилам землепользования и застройки. КРТ позволит сделать Николаевку комфортной для горожан, чтобы там появились современные улицы, проезды, новое современное жилье, школы, детские сады и другая социальная инфраструктура», - поделился руководитель секции РЗТ и КРТ Союза строителей Красноярского края Андрей Тихонов.

По словам заместителя главы города Олега Животова, Красноярску, как любому миллионнику, необходимо комплексное развитие.

«Благодаря масштабной реновации, жилой микрорайон станет эстетически привлекательным, современным и удобным для проживания. Для жителей это возможность улучшить свои жилищные условия, для муниципалитета - решение социальных проблем. Например, отсутствие свободных земельных участков под объекты образования и комплексное формирование застройки с необходимой инфраструктурой», - рассказал заместитель главы города Олег Животов.

Система комплексного развития территории - новый для нашего города механизм, который начали применять в этом году. Его цель - градостроительное обновление застроенных территорий. В будущем таким способом планируется развивать еще около семи территорий в Николаевке, территорию микрорайонов «Серебрянный» и «Качинский».

Отметим, что ранее в Красноярске активно внедрялся механизм развития застроенных территорий (РЗТ). Он предусматривает расселение аварийных жилых домов за счет инвестора и реновацию районов сложившейся застройки. Сегодня в городе заключено 10 договоров РЗТ и уже переселены 202 семьи из 37 домов.