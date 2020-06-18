Красноярцев без масок начали штрафовать

Чиновники департамента транспорта совместно с полицейскими провели очередной рейд в общественном транспорте. Пассажиров, не соблюдающих масочный режим, начали штрафовать. За 18 июня составлено 5 протоколов, шесть автобусов и один троллейбус пришлось снять с линии из-за санитарных нарушений. Об этом рассказали в мэрии.

«Сегодня впервые были привлечены к административной ответственности пассажиры общественного транспорта – было составлено 5 протоколов за несоблюдение масочного режима. Напомню, что в соответствии с кодексом за это правонарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей», - сказал заместитель руководителя управления по ГО, ЧС и ПБ Владимир Подлегаев.

Напомним, до 12 июля в регионе действует особый режим. В общественных местах жители обязаны носить защитные маски, а также соблюдать дистанцию. ​