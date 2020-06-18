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Квартира как с иголочки – мебель с королевским размахом

Главная Общество
Красноярск
15:37 18 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Самоизоляция поменяла взгляды многих на интерьер в собственных квартирах. Кто-то при первой возможности сразу приступил к ремонту – обновил обои и плитку, постелил новый пол. Другие же задумались избавиться от «пережитков прошлого», насмотревшись на красивые итальянские мотивы (в интернете, конечно). Да, на кухню давно пора прикупить новый гарнитур, в комнату – компактный, но вместительный шкаф, в гостиную – модную горку, а в спальню – роскошную кровать. Рассказываем, где заказать мебель, которой точно не будет у ваших соседей.

Вау, какая кухня!

Не секрет, что сегодня на смену громоздким, неуклюжим советским изделиям пришли не менее надежные и утонченные предметы мебели. Взять даже кухонный гарнитур. Каким он должен быть? Непременно, хочется удобный, красивый и долговечный, а еще оптимальный по цене и качеству. И желательно, чтобы на эти цели не пришлось тратить слишком много сил и времени.

Лучше всего в таком случае воспользоваться услугами одной компании, которая будет курировать создание кухни на всех этапах: от замера помещения и изготовления 3D-проекта до доставки, сборки и дальнейшего обслуживания.

На помощь уже спешит компания «Gloria». Красноярцам предлагают изготовить корпусную мебель премиум-качества за разумные деньги. Еще раз, но другими словами – элитная мебель любой сложности по привлекательным ценам.

Квартира как с иголочки – мебель с королевским размахом

К покупке гарнитура (и не только) нужно подойти ответственно, чтобы он служил и радовал заказчика долгие годы. За этим надо идти к профессионалам, а не узнавать все детали в комментариях под чужим фото. Вариант с блестящим белоснежным шкафом может не подойти под конкретную кухню из-за других параметров. Но настоящий мастер всегда готов создать более компактный или наоборот размашистый вариант мебели. И тогда есть шанс услышать от гостей заветный комплимент: «Вау, какая кухня!».

Как с картинки

А почему бы не воплощать мечты людей в реальность на собственном производстве? Да-да, у компании, о которой мы рассказываем, есть свой цех, где день и ночь создаются чьи-то будущие шкафы, комоды и кровати. За каждой красивой картинкой в интернете стоит чей-то большой труд.

Квартира как с иголочки – мебель с королевским размахом

Но все-таки главное при покупке любой мебели – качество. Хозяйка, влюбившись в изящные линии и встроенную подсветку, уже вряд ли обратит внимание на этот параметр. Но любой хозяин мыслит твердо и делает ставку именно на долговечность.

Самый дорогой вариант, например, для кухонного гарнитура будет выполнен из дерева. Но мастера компании Gloria готовы подобрать материалы на любой вкус и кошелек и воплотить в жизнь самый сложный дизайн. Главное, что такая мебель не начнет скрипеть через полгода, а у шкафчиков от частого использования не провалится дно.

Квартира как с иголочки – мебель с королевским размахом

Цветовая гамма у красноярских производителей тоже довольно богатая. Любая хозяйка найдет именно тот оттенок «нюдового», который впишется в ее интерьер. Отдельная гордость мебельщиков – столешницы на заказ из искусственного камня с литыми мойками. Откроем секрет – такие варианты сейчас на пике популярности у людей с достатком. Тем более, что их можно установить даже в ванной комнате. О качестве дополнительно говорить не нужно – такие столешницы прослужат долгие годы.

Квартира как с иголочки – мебель с королевским размахом

Задать тон интерьеру

Интерьер создают детали, поэтому неважных мелочей здесь не бывает. Например, пить чай можно на эксклюзивном столике, выполненном на заказ. Хранить верхнюю одежду - во встроенном шкафу с множеством функциональных полочек или даже в собственной гардеробной. А делать уроки куда приятнее в своей детской комнате, которую не стыдно будет показать друзьям. Даже думать о делах и заботах перед сном не так тяжко на новой подвесной кровати и мягком матрасе. Кстати, компания Gloria производит матрасы с долговечными пружинными блоками – они точно не просядут от ежедневного использования.

Квартира как с иголочки – мебель с королевским размахом

Стоит отметить, что грамотно сконструированная мебель задает новые геометрические акценты в комнате, а также помогает сэкономить пространство и скрыть от посторонних глаз любые предметы.

Для наглядности «Gloria» публикует в Instagram фотографии готовых интерьеров со своей мебелью. Так что испытать «итальянское настроение» можно запросто. Обсудить детали будущей кухни, гостиной, гардеробной и спальни, а также записаться на бесплатный замер можно по телефону: 215-45-17.

На правах рекламы

Фото: «Gloria» / Instagram

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