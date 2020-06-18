Град и сильный ветер идут на Красноярск

В пятницу, 19 июня, в Красноярске резко испортится погода. Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют ливни и даже град. Ветер усилится до 15-20 м/с.

«19 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, ночью местами до 25 м/с, в центральных районах в течение суток очень сильные дожди», - рассказали метеорологи.

В пятницу столбики термометров поднимутся до +21...+23 градусов. Ночью - до +15...+17 градусов.

Отметим, что предстоящие выходные в Красноярске будут дождливыми. Погода наладится на следующей неделе.