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Град и сильный ветер идут на Красноярск

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Красноярск
14:12 18 Июня 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В пятницу, 19 июня, в Красноярске резко испортится погода. Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют ливни и даже град. Ветер усилится до 15-20 м/с. 

«19 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, ночью местами до 25 м/с, в центральных районах в течение суток очень сильные дожди», - рассказали метеорологи. 

В пятницу столбики термометров поднимутся до +21...+23 градусов. Ночью - до +15...+17 градусов. 

Отметим, что предстоящие выходные в Красноярске будут дождливыми. Погода наладится на следующей неделе. 

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