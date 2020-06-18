Дорогу около красноярского автовокзала перекроют на неделю позже

Улицу Березина в Красноярске обещают перекрыть на неделю позже. Об этом рассказали представители компании «КрасКом». Коммунальщики нашли неучтенные трубы - теперь специалистам необходимо актуализировать коммуникации на месте бывшего аэропорта. Это позволит избежать аварийных ситуаций.

Напомним, в конце июня для движения закроют проезд по ул. Березина - от Аэровокзальной до Взлетной. В районе междугороднего автовокзала изменится транспортная схема. Для автомобилей разрешат двухсторонний проезд по ул. Аэровокзальная.

Кроме того, на Взлетной в районе дома № 18 будет частично перекрыта крайняя левая полоса.