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Дорогу около красноярского автовокзала перекроют на неделю позже

Главная Общество
Красноярск
13:45 18 Июня 2020
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Улицу Березина в Красноярске обещают перекрыть на неделю позже. Об этом рассказали представители компании «КрасКом». Коммунальщики нашли неучтенные трубы - теперь специалистам необходимо актуализировать коммуникации на месте бывшего аэропорта. Это позволит избежать аварийных ситуаций. 

Напомним, в конце июня для движения закроют проезд по ул. Березина - от Аэровокзальной до Взлетной. В районе междугороднего автовокзала изменится транспортная схема. Для автомобилей разрешат двухсторонний проезд по ул. Аэровокзальная. 

Кроме того, на Взлетной в районе дома № 18 будет частично перекрыта крайняя левая полоса.

Дорогу около красноярского автовокзала перекроют на неделю позже

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