Сбербанк открыл новые полнофункциональные офисы в поселках Красноярского края и Хакасии

В июне Сбербанк открыл два новых офиса в поселках Емельяново (Красноярский край) и Шира (республика Хакасия).

Офис площадью 195, 9 кв.м. открылся в поселке Шира по адресу ул. Курортная, д. 37 пом. 51Н, . В поселке Емельяново офис площадью 386, 2 кв.м. открылся по адресу ул. Кооперативная, 2 а, строение 1.

В новых помещениях всё оформлено по современным требованиям, предоставляется весь перечень услуг населению, расширены площади для большего клиентопотока, созданы комфортные зоны ожидания для клиентов и зоны самообслуживания. В обоих офисах установлены полнофункциональные банкоматы и платёжные терминалы.

Новые офисы смогут посещать маломобильные граждане и посетители с колясками. В целях удобной ориентации внутри здания для слабовидящих граждан на полу установлены тактильные плиты, указывающие пути движения.

«В настоящее время Сбербанк активно проводит цифровизацию рабочих процессов. Но, несмотря на это, мы модернизируем филиальную сеть, открываем новые офисы, делаем качественный ремонт, обновляем банкоматы, работающие в круглосуточном режиме. Для нас важно, чтобы клиенты получали услуги в комфортных условиях удобным для них способом», - прокомментировал управляющий Красноярским отделением Дмитрий Солнцев.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк