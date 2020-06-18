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В красноярских лесах отмечают нашествие бурых медведей

Главная Общество
Красноярск
12:50 18 Июня 2020
общество, красноярск, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители края стали чаще жаловаться в Минэкологии на медведей - в лесах региона насчитывается 27 тысяч бурых хищников. Это абсолютный рекорд. Самое большое число медведей фиксировалось в 2013 году - около 19 тысяч. Об этом пишут gornovosti.ru

«Встреча с такими животными особенно опасна для человека. Как бы ни было жалко бурых медведей, не нужно недооценивать степень опасности, которую они представляют для людей, когда заходят в населенные пункты. Поведение хищников непредсказуемо», – прокомментировал заместитель начальника отдела охотнадзора минэкологии края Николай Мальцев.

В регионе ежегодно отстреливают медведей, чтобы урегулировать их численность. По словам специалистов, к людям чаще всего выходят больные, травмированные, старые или слишком молодые животные, которые пока «не определились с участком обитания». Большинство не может самостоятельно добывать себе пропитание. 

Жителей просят звонить в полицию при встрече с медведем. Зверя отследят сотрудники охотнадзора. Недавно красноярские дачники пожаловались на самку медведя на станции Рябинино - вызов был принят, проводится проверка. 

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