В красноярских лесах отмечают нашествие бурых медведей

Жители края стали чаще жаловаться в Минэкологии на медведей - в лесах региона насчитывается 27 тысяч бурых хищников. Это абсолютный рекорд. Самое большое число медведей фиксировалось в 2013 году - около 19 тысяч. Об этом пишут gornovosti.ru.

«Встреча с такими животными особенно опасна для человека. Как бы ни было жалко бурых медведей, не нужно недооценивать степень опасности, которую они представляют для людей, когда заходят в населенные пункты. Поведение хищников непредсказуемо», – прокомментировал заместитель начальника отдела охотнадзора минэкологии края Николай Мальцев.

В регионе ежегодно отстреливают медведей, чтобы урегулировать их численность. По словам специалистов, к людям чаще всего выходят больные, травмированные, старые или слишком молодые животные, которые пока «не определились с участком обитания». Большинство не может самостоятельно добывать себе пропитание.

Жителей просят звонить в полицию при встрече с медведем. Зверя отследят сотрудники охотнадзора. Недавно красноярские дачники пожаловались на самку медведя на станции Рябинино - вызов был принят, проводится проверка.