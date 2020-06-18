Решение для будущих поколений

Основной закон страны был принят в 1993 году. Во время своего ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин взял на себя большую ответственность, заявив, что «потенциал Конституции не исчерпан». Многие задумались - зачем тогда ее менять? Но в этой фразе крылся другой смысл - сила документа только вырастет, если его доработать.

«Голосование по поправкам в Конституцию, в котором мы все должны принять участие 1 июля, – очень важное для страны событие. Эти изменения в основной закон правильны и своевременны. Они были инициированы главой государства и помогут обеспечить стабильность политической системы России, усилить ее суверенитет, закрепить социальные гарантии для граждан, совершенствовать законодательный процесс», - говорит заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Юрий Швыткин.

2020 год во всем мире продемонстрировал столько вызовов главам государств и обычным людям, что хватило бы на десятилетие. Что касается Российской Федерации, то со всеми проблемами удается справляться. Однако для точечной настройки и стабильного будущего в Конституцию будут внесены ряд поправок. Остановимся на самых главных.

Все поправки можно разделить на чисто политические и социальные. Первые регламентируют новые полномочия президента и органов власти, вторые закрепляют особые гарантии государства для жителей.

1. Политические

В случае принятия поправок Государственная дума и Совет Федерации получат право влиять на формирование правительства, а также назначение глав силовых ведомств. Это расширяет полномочия обеих палат парламента в духе развития демократии. Глава государства - при одобрении ГД и СФ кандидатур - отменять их решения не сможет.

Важной поправкой станет укрепление полномочий местного управления - другими словами, чиновники и депутаты в городах и районах страны должны будут стать более самостоятельными и нести большую ответственность за свои действия. Все это приведет к системе, когда ручное управление уйдет в прошлое - не должен президент решать вопросы плохой дороги в Брянске или отсутствия сквера в красноярском микрорайоне Солнечный. Зачем тогда местная власть?

Особые требования закрепят и к кандидатуре на пост президента страны. Он должен прожить на территории России не менее 25 лет. Однако после принятия поправок дольше двух шестилетних сроков занимать пост не получится. При этом после полномочий президент получит неприкосновенность, которая может быть с него снята по серьезным основаниям: тяжкое преступление, государственная измена и другие. Кстати, поправки запретят президенту и высшим чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство, счета в зарубежных банках.

По словам красноярского политолога Александра Чернявского, изменения в Конституции говорят о переформатирование управляющего класса и самой управленческой модели.

«Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией, требуют более эффективного государственного устройства. Промахи и провалы в этой области сегодня касаются уже не отдельных чиновников – они носят системный характер. И в этом смысле поправки фиксируют очень злободневные моменты: у нас должны укрепиться институты власти, сформироваться более четкий баланс между ними».

Отдельно поправками будет закреплена территориальная целостность России - другими словами, территория страны незыблема. Патриотическую тематику дополняет поправка о том, что умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

«Россия – это огромное государство, и в силу наличия огромных природных ресурсов, особого пространственного положения она, безусловно, должна играть свою большую геополитическую роль в мире. Именно поэтому дополнительные гарантии, касающиеся ее суверенитета, самостоятельности, независимости, конечно, нужны. Особенно в условиях столь сложной международной обстановки, за изменениями которой мы с вами сейчас наблюдаем», - так прокомментировал политические поправки губернатор края Александр Усс.

Особую роль патриотических поправок отметил и депутат Законодательного собрания края Анатолий Самков.

«Меня очень радуют поправки, касающиеся сохранения исторической памяти. Посмотрите, какая в последние годы идет фальсификация итогов Второй мировой войны и роли в ней СССР. Трамп недавно, говоря об ее итогах, даже не упомянул Советский Союз в числе победителей фашизма! Приняв такую поправку, мы отдадим дань памяти погибшим на полях Великой Отечественной, сохраним нашу историю для потомков. Очень долгожданной можно назвать поправку о поддержке соотечественников, живущих за рубежом», - заявил председатель комитета по безопасности и защите прав граждан.

Социальные

Если все федеральные и региональные законы о социальных гарантиях государства собрать воедино, то жизни не хватит все их просмотреть. Общий смысл тысяч документов будет закреплен особой поправкой - социальные гарантии и обязательства государства перед гражданами являются приоритетом. И пусть потом кто-то где-то незаконно откажет многодетной семье в выплатах или пенсионерке в льготах - нарушать Конституцию нельзя никому.

По отдельным тематикам разбиты поправки в части доступности медицины, сохранения экологии, семейных ценностей, российской культуры, а также защиты животных. Тезисно ознакомимся и с ними:

- Сохранение окружающей среды для потомков и будущего России – одна из главных задач государства сегодня;

- Любой гражданин страны даже в самом отдаленном ее уголке должен быть обеспечен доступной и качественной медицинской помощью. При этом человек должен лично нести ответственность за свое здоровье;

«В новой Конституции присутствует очень важный пункт, который говорит об ответственности граждан за свое здоровье. Этим мы подчеркиваем, что не только врачи и медицинское учреждение отвечают за состояние пациента, но и человек стремится быть здоровым. Четко ориентированный подход, направленный на оздоровление населения, прочитывается и в другой строке, в которой говорится, что за формирование здорового образа жизни будут отвечать медицинские учреждения. То есть мы говорим не о вылечивании уже имеющихся заболеваний, а о недопустимости их появления», - прокомментировал медицинские поправки председатель Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации «Профессиональная психотерапевтическая лига» Сергей Иванов.

- Семья - это прежде всего союз мужчины и женщины. В обществе должны существовать общепринятые нормы и правила, в том числе предлагающие модели выстраивания отношений в семье;

- Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения;

- Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

По словам Натальи Копцевой, председатель Красноярской региональной общественной организации «Содружество просветителей Красноярья», заведующей кафедрой культурологии и искусствоведения СФУ, поправками к статьям 68 и 69 Конституции вводится уникальное понятие о том, что культура является заботой государства.

«Такой статьи нет ни в одной Конституции мира. В новом законе указывается и высокий статус русского языка как государствообразующего. Именно русский язык – ядро российской культуры. Но одновременно в Конституции подчеркивается право каждого этноса, каждой культурной группы на свой родной язык. И на то, чтобы это наречие поддерживалось государством», - заявила она.

Напомним, проголосовать за поправки можно будет с 25 июня на избирательных участках, во дворах, парках и скверах. 1 июля станет финальным днем. Такой масштабный федеральный опрос в стране не проводился давно и в ответ на интерес российской власти к нашему мнению мы обязательно должны проявить гражданский долг.