Иностранец из Сомали лечится от коронавируса в красноярском госпитале

Иностранец из Сомали заразился COVID-19 и попал на лечение в один из красноярских госпиталей. Сейчас он находится в отделении клинической больницы №4 на Кутузова. Молодой человек поделился впечатлениями о больнице и местных врачах.

«Я здесь нахожусь уже сутки. Мне комфортно. У меня все хорошо, чувствую себя нормально. Спасибо, что вы о нас заботитесь, и не важно, из какой мы страны. Я верю, что у меня все будет хорошо», - прокомментировал он.

Уроженец африканского государства приехал в Красноярск на учебу. Он является студентом одного из университетов.

Напомним, в начале мая третий корпус Красноярской межрайонной клинической больницы №4 выделили для лечения больных коронавирусом. В нем организовали 60 коек. Здесь наблюдают за пациентами с легкой формой инфекции.

Фото: Минздрав