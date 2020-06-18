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Иностранец из Сомали лечится от коронавируса в красноярском госпитале

Главная Общество
Красноярск
11:32 18 Июня 2020
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Иностранец из Сомали заразился COVID-19 и попал на лечение в один из красноярских госпиталей. Сейчас он находится в отделении клинической больницы №4 на Кутузова. Молодой человек поделился впечатлениями о больнице и местных врачах. 

«Я здесь нахожусь уже сутки. Мне комфортно. У меня все хорошо, чувствую себя нормально. Спасибо, что вы о нас заботитесь, и не важно, из какой мы страны. Я верю, что у меня все будет хорошо», - прокомментировал он. 

Уроженец африканского государства приехал в Красноярск на учебу. Он является студентом одного из университетов. 

Напомним, в начале мая третий корпус Красноярской межрайонной клинической больницы №4 выделили для лечения больных коронавирусом. В нем организовали 60 коек. Здесь наблюдают за пациентами с легкой формой инфекции. 

Фото: Минздрав

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