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На «Столбах» открывается часть туристических маршрутов

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Красноярск
10:31 18 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С завтрашнего дня нацпарк «Столбы» начнет принимать туристов - красноярцы смогут прогуляться по тропам и заняться спортом. Единственное условие - соблюдение всех санитарных норм и дистанции в 1,5 метра. Все объекты инфраструктуры по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса. 

Как рассказали в нацпарке, для посещения открыты только четыре маршрута: «Природа – великий скульптор» (Центральный район), «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку» (Такмаковский район).

«Остальная часть рекреационной зоны временно закрыта, с целью обеспечения безопасности посетителей, в связи с риском падения сухостойных деревьев, встречей с опасными дикими животными», - отметили сотрудники. 

Участок от Первого до Третьего Столба также остается закрытым - там еще в апреле начали массово усыхать деревья из-за уссурийского полиграфа. Это может привести к падению насаждений. 

Красноярцев просят обращать внимание на информационные стенды и не заходить на закрытые территории. 

Отметим, что на «Столбах» разрешены экскурсии - индивидуальные и для небольших семейных групп. 

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