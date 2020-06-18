На «Столбах» открывается часть туристических маршрутов

С завтрашнего дня нацпарк «Столбы» начнет принимать туристов - красноярцы смогут прогуляться по тропам и заняться спортом. Единственное условие - соблюдение всех санитарных норм и дистанции в 1,5 метра. Все объекты инфраструктуры по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса.

Как рассказали в нацпарке, для посещения открыты только четыре маршрута: «Природа – великий скульптор» (Центральный район), «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку» (Такмаковский район).

«Остальная часть рекреационной зоны временно закрыта, с целью обеспечения безопасности посетителей, в связи с риском падения сухостойных деревьев, встречей с опасными дикими животными», - отметили сотрудники.

Участок от Первого до Третьего Столба также остается закрытым - там еще в апреле начали массово усыхать деревья из-за уссурийского полиграфа. Это может привести к падению насаждений.

Красноярцев просят обращать внимание на информационные стенды и не заходить на закрытые территории.

Отметим, что на «Столбах» разрешены экскурсии - индивидуальные и для небольших семейных групп.