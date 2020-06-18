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Красноярским дачникам объявили «водную амнистию»

Главная Общество
Красноярск
09:49 18 Июня 2020
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители частного сектора, садовых обществ и коттеджных поселков в пригороде Красноярска смогут без штрафов узаконить несанкционированные подключения к сетям холодного водоснабжения. В «КрасКоме» сообщили, что «водная амнистия» продлится до 17 июля.

Сотрудники водоканала совместно полицией будут проводить рейды и составлять рабочие схемы, чтобы выявить нелегальных потребителей холодной воды.Только за одну неделю коммунальщики выявили около 100 домовладений в «Нанжуль–Солнечном», потребляющих холодную без договора и прибора учета.

«В течение месяца плата за незаконное присоединение к водопроводу и штраф за бездоговорное пользование холодной водой начисляться не будет. Напомним, что за нелегальную врезку частным лицам грозит наказание: административное — за самовольное подключение и уголовное — за причинение ущерба путем обмана. Сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе «КрасКома».

При этом в «КрасКоме» предупреждают, что при отказе оформить договор незаконные подключения будут отрезаны от системы централизованного водоснабжения.

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