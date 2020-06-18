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В 124 домах Красноярска завершен капитальный ремонт

Главная Общество
Красноярск
09:15 18 Июня 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Подрядчики полностью завершили капитальный ремонт в 124 многоквартирных домах Красноярска. На 183 объектах работы в активной фазе – строители обновляют кровлю, системы электро- и теплоснабжения. В шести домах проводят ремонт фасада.

В пятиэтажке на ул. Партизана Железняка, 5 фасад был утеплен, теперь его обшивают специальными негорючими панелями. Дом будет выкрашен согласно рекомендациям художников и архитекторов.

«Эту работу желательно проводить в теплую погоду. Поэтому сейчас у бригад самое активное время. При ремонте фасадов обязательно обновляют все элементы, включая козырьки подъездов, карнизы и другие части внешней стороны домов», – пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Николай Петров.

В общей сложности в этом году строители должны выполнить капремонт в 492 домах в Красноярске. Только 80 многоэтажек ремонтируют по программе 2020 года, остальные – долги прошлых лет.

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