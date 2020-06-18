МФЦ в Красноярске перешли на семидневный режим работы

Многофункциональные центры в Красноярске и крае временно переходят на семидневный режим работы. Такой график сохранится до 6 июля, уточнили в пресс-службе краевого правительства. При этом по субботам и воскресеньям прием граждан будет организован в полном объеме.

Время работы нужного отделения посетителям советуют уточнять на официальном сайте МФЦ. При посещении центров обязательно соблюдать нормы по профилактике распространения коронавируса.