18 июня
Красноярск
погода +17 °C
69.48
 
€ 78.38
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

МФЦ в Красноярске перешли на семидневный режим работы

Главная Общество
Красноярск
09:00 18 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Многофункциональные центры в Красноярске и крае временно переходят на семидневный режим работы. Такой график сохранится до 6 июля, уточнили в пресс-службе краевого правительства. При этом по субботам и воскресеньям прием граждан будет организован в полном объеме.

Время работы нужного отделения посетителям советуют уточнять на официальном сайте МФЦ. При посещении центров обязательно соблюдать нормы по профилактике распространения коронавируса.

«Согласно указу губернатора Красноярского края многофункциональные центры возобновили личный прием граждан с 15 июня 2020 года. При посещении МФЦ граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и использовать средства индивидуальной защиты», - отметили в краевом правительстве.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В 124 домах Красноярска завершен капитальный ремонт

В 124 домах Красноярска завершен капитальный ремонт

18 Июня 2020 г.
Работы идут еще в 183 многоэтажках
Новости Красноярска: Опубликовано расписание онлайн-мероприятий на День города в Красноярске

Опубликовано расписание онлайн-мероприятий на День города в Красноярске

18 Июня 2020 г.
Администрация Красноярска представила программу празднования Дня города. 392-й день рождения краевой центр отметит в онлайн формате. Организаторы готовят для горожан более 50 дистанционных мероприятий, но будут и события, которые красноярцы увидят и услышат на улицах города. Т...
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска проверили безопасность работы автосервисов

В Советском районе Красноярска проверили безопасность работы автосервисов

17 Июня 2020 г.
Превентивные меры соблюдают не все
Новости Красноярска: Красноярцев оставили без нелегальных велосипедов

Красноярцев оставили без нелегальных велосипедов

17 Июня 2020 г.
На острове Татышев прошел рейд по незаконным точкам
Новости Красноярска: В Красноярске о поправках в главный документ страны расскажут «Волонтеры Конституции»

В Красноярске о поправках в главный документ страны расскажут «Волонтеры Конституции»

17 Июня 2020 г.
Активисты прошли серьезное обучение
Новости Красноярска: Могилу красноярского солдата нашли в Нидерландах

Могилу красноярского солдата нашли в Нидерландах

17 Июня 2020 г.
Он погиб в годы Великой Отечественной войны
Новости компаний
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
11/06
Лето с пользой: языковые курсы в СФУ
11/06
Жители Красноярска достигают финансовой независимости в 25 лет
11/06
СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking
11/06
На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников
11/06
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
11/06
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Частный зоопарк в Красноярске объявил о крайне бедственном положении

Частный зоопарк в Красноярске объявил о крайне бедственном положении

13 Июня 2020 г.
У владельцев накопились большие долги
Новости Красноярска: На Красноярск надвигается непогода

На Красноярск надвигается непогода

13 Июня 2020 г.
Ожидаются грозы, сильный ветер и дожди
Новости Красноярска: Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

15 Июня 2020 г.
Только к четвергу в город вернется жара
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19