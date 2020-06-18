МФЦ в Красноярске перешли на семидневный режим работы

Многофункциональные центры в Красноярске и крае временно переходят на семидневный режим работы. Такой график сохранится до 6 июля, уточнили в пресс-службе краевого правительства. При этом по субботам и воскресеньям прием граждан будет организован в полном объеме.
Время работы нужного отделения посетителям советуют уточнять на официальном сайте МФЦ. При посещении центров обязательно соблюдать нормы по профилактике распространения коронавируса.
«Согласно указу губернатора Красноярского края многофункциональные центры возобновили личный прием граждан с 15 июня 2020 года. При посещении МФЦ граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и использовать средства индивидуальной защиты», - отметили в краевом правительстве.