Опубликовано расписание онлайн-мероприятий на День города в Красноярске

Администрация Красноярска представила программу празднования Дня города. 392-й день рождения краевой центр отметит в онлайн формате. Организаторы готовят для горожан более 50 дистанционных мероприятий, но будут и события, которые красноярцы увидят и услышат на улицах города.

Так, 19 июня главные городские часы исполнят гимн Красноярска в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. В 22:15 заработает праздничная подсветка Коммунального моста, городская иллюминация и фонтан в Енисее.

В пятницу, 19 июня, по городу будут курсировать автомобили с мелодиями о Красноярске и гимнами районов города. На городских телеканалах будут транслировать концерт красноярского духового оркестра и хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ».

Сотрудники музея «Мемориал Победы» 19 июля проведут виртуальную экскурсию «Весь город – музей». Трансляция состоится на сайте музея и в соцсети «ВКонтакте».

«У жителей и гостей столицы края появится возможность совершить виртуальные прогулки по Красноярску. Экскурсоводы молодежного центра «Центр путешественников» будут рассказывать о достопримечательностях города на фоне знаковых, узнаваемых и любимых красноярцами мест. Онлайн-включения проходят до 19 июня в 13:00 в группе «Центра путешественников» социальной сети «ВКонтакте»», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также в честь Дня города состоятся интеллектуальные онлайн-игры, и спортивные онлайн-чемпионаты. Подробная программа опубликована на официальном сайте мэрии.