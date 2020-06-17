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В Красноярском крае на АЗС «Роснефть» можно рассчитаться за бензин, не выходя из машины

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Красноярск
18:27 17 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на АЗС «Роснефть» можно рассчитаться за бензин, не выходя из машины. Сервис Яндекс. Заправки работает на семи АЗС топливного ритейлера. Клиенты, которые впервые заправляются через Яндекс.Заправки, смогут приобрести топливо с выгодой в размере 10% по промокоду Yandex.

Сервис доступен также и для корпоративных клиентов, в том числе таксопарков через приложение Таксометр. Также в перспективе в рамках сотрудничества с Яндекс для клиентов розничной сети «Роснефть» планируется расширение количества дистанционных сервисов и услуг.

«Для повышения качества и скорости обслуживания клиентов «Роснефть» следует актуальным тенденциями развития рынка, активно внедряя цифровые решения. Например такие, как бесконтактная оплата топлива. Сотрудничество крупнейшей розничной сети России с одной из ведущих российских IT-компаний позволит достичь значительной синергии. Заправка на сети АЗС под управлением НК «Роснефть» с помощью сервиса Яндекс.Заправки станет еще быстрее и безопаснее, а наши клиенты смогут получить оперативную информацию о видах топлива и построить оптимальный маршрут до АЗС», - отметила вице-президент по розничному бизнесу НК «Роснефть» Аврил Конрой.

Сотрудничество с Яндекс позволит не только существенно расширить возможности для применения сервиса бесконтактной оплаты топлива, но и будет способствовать повышению безопасности автомобилистов, что крайне важно в условиях сохранения социальной дистанции. Сервис Яндекс.Заправки интегрирован в Навигатор, Яндекс.Карты и отдельное приложение и информирует пользователя о видах топлива на каждой АЗС и оптимальном маршруте, а на самой заправке позволяет выбрать номер колонки, марку топлива и его объем, а также расплатиться за заправку, не выходя их машины.

«Доля водителей, которые заправляются с помощью приложений Яндекса, за последний месяц выросла в три раза. Это значит, что автомобилисты все чаще выбирают станции с быстрой и безопасной оплатой топлива, - рассказывают Артем и Роман Прудниковы, создатели Яндекс.Заправок. - С нами уже работают 5112 АЗС по всей России. С подключением АЗС «Роснефти» еще больше водителей смогут заправляться, не выходя из машины».

Дистанционная оплата на станциях розничной сети «Роснефть» подключается поэтапно. Сначала к проекту присоединились АЗС под брендами «Роснефть» и BP в Москве и Московской области, АЗС ПТК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также АЗС Башнефть в Уфе. На втором этапе география мобильного сервиса будет расширяться. Сервис Яндекс.Заправки будет доступен на АЗС розничной сети «Роснефть» и в других крупных российских городах.

Таким образом, количество АЗС, на которых можно будет воспользоваться сервисом, уже к осени составит более 1100 по всей стране. В перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением «Роснефти» - это более 3000 АЗС под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть» ПТК и ТНК.

Возрастная категория 18+

По материалам компании «Роснефть»

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