«Сами боимся заразиться» - как в автосервисах Красноярска соблюдают противовирусные меры

Так уж повелось давно - в Советском районе очень много станций техобслуживания автомобилей, автосервисов, автомоек и автосалонов. А сейчас с наступлением лета число клиентов растет, люди планируют поездки за город и все чаще обращаются за диагностикой и техпомощью. Автомастерские входят в перечень объектов, которым разрешено работать во время пандемии коронавируса. Главное при этом соблюдать противовирусные меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

Рейд показал - если в крупных автотехцентрах меры в основном соблюдаются, то в мелких мастерских про них и не думали.

Первый пункт проверки – автомастерская на ул.Мате Залки, здесь график обслуживания клиентов расписан на месяц вперед. С таким количеством посетителей важно не подвергать людей риску заражения. Санитайзеры, маски, перчатки, ежедневная обработка поверхностей и проверка температуры сотрудников – работники соблюдают все рекомендации.

«Соблюдать меры предосторожности с одной стороны легко, ведь в основном работаешь с техникой, а не с человеком. Но есть сложности - приходится обрабатывать поверхности на большой площади. Люди, которые заходят, не всегда готовы надевать маску. Но мы сами боимся заразиться, поэтому тщательно следим. Без масок никого не пускаем!», - поделился Евгений Коцур, сотрудник автосервиса.

В гаражном кооперативе на ул. Краснодарской целый ряд СТО, которые посещают большое количество автовладельцев. Многие мастера игнорируют противовирусные меры - нет дезинфицирующих средств и масок. Некоторые ведут себя агрессивно и категорично отказываются соблюдать санитарные нормы, другие признают свою безответственность и обещают исправиться.

«Такие рейды мы проводим ежедневно, проверяем не только магазины и салоны красоты, но и автосервисы. Именно в нашем районе очень много организаций, занимающихся техническим обслуживанием автомобилей, с большим количеством посетителей. Поэтому следим за их работой, информацию о тех, кто игнорирует меры безопасности, передаем в надзорные органы», - рассказал заместитель главы Советского района Евгений Слепов.

Недобросовестным предпринимателям сотрудники администрации выписывают предостережение. На исправление дается два дня – за это время нужно оборудовать помещение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Во время рейда были выявлены случаи, когда владельцы автосервисов заботятся о безопасности даже больше, чем от них требуют. Например, измеряют температуру посетителям, работают исключительно по записи и запрещают находиться в зоне ожидания. Говорят, клиентов от этого меньше не стало, наоборот люди привыкают и относятся с пониманием.

Напомним, до 12 июля в Красноярске продлены ограничительные меры. Ситуация с коронавирусом пока не улучшается. На сегодня, 17 июня, в городе выявили еще 123 случая. Система медицинских учреждений работает на пределе. А потому власти и врачи призывают жителей и бизнес ответственно подходить к соблюдению мер безопасности.

О случаях нарушений организациями профилактических мер в Советском районе граждане могут сообщить по телефону: 220-19-86 или отправить сообщение на почту sov@admkrsk.ru.