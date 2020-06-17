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В Советском районе Красноярска проверили безопасность работы автосервисов

Главная Общество
Красноярск
17:10 17 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники администрации Советского района провели очередной рейд и проверили, как соблюдаются превентивные меры на станциях техобслуживания автомобилей, в автосервисах, автомойках и автосалонах. В летнее время число клиентов растет, люди планируют поездки за город  и все чаще обращаются за диагностикой и техпомощью. Автомастерские входят в перечень объектов, которым разрешено работать во время пандемии коронавируса. Главное при этом соблюдать противовирусные меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

Участники рейда отметили - если крупные автотехцентры стараются соответствовать всем антикоронавирусным требованиям, то мелкие мастерские не соблюдают их вовсе.

«Такие рейды мы проводим ежедневно. Проверяем не только магазины и салоны красоты, но и автосервисы. Именно в нашем районе очень много организаций, занимающихся техническим обслуживанием автомобилей, с большим количеством посетителей. Поэтому следим за их работой, информацию о тех, кто игнорирует меры безопасности, передаем в надзорные органы», - рассказал заместитель главы Советского района Евгений Слепов.

Недобросовестным предпринимателям сотрудники администрации выписывают предостережение. На исправление дается два дня – за это время нужно оборудовать помещение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

Напомним, до 12 июля в Красноярске продлены ограничительные меры. Не работают торговые центры, крупные магазины, рестораны, развлекательные клубы и многое другое. От организаций, которым разрешено работать, требуется строгое соблюдение превентивных  мер - наличие масок, как у работников, так и посетителей, обработка дезинфицирующими средствами, соблюдение социальной дистанции и прочие ограничения. 

Несмотря на то, что ситуация по соблюдению превентивных мер в городе улучшилась, количество открываемых организаций растет с каждым днем - расслабляться еще рано, коронавирус в Красноярске не отступил. На сегодня, 17 июня, в городе выявили еще 123 случая. Система медицинских учреждений работает на пределе. А потому власти и врачи призывают жителей и бизнес ответственно подходить к соблюдению мер безопасности. 

О случаях нарушений организациями профилактических мер в Советском районе граждане могут сообщить по телефону: 220-19-86  или отправить сообщение на почту sov@admkrsk.ru.  

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