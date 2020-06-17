Красноярцев оставили без нелегальных велосипедов

На острове Татышев сегодня, 17 июня, прошел рейд департамента общественной безопасности и полиции. Не секрет, что в красноярских парках и местах отдыха до 12 июля запрещены любые развлекательные, спортивные и выставочные мероприятия. Тем не менее, горожане охотно пользовались услугами нелегальных прокатчиков - они брали в аренду велосипеды и другой инвентарь. В мэрии Красноярска неоднократно повторяли, что такая деятельность бизнесменов во время пандемии запрещена.

Сегодня, 17 июня, проверяющие после нескольких предупреждений перешли от слов к действиям - у предпринимателей, оказывающих незаконные услуги, изъяли велосипеды.

«Сегодня на острове Татышев проводился рейд по пресечению незаконной предпринимательской деятельности. После проведения контрольной закупки составлен протокол на одного предпринимателя и изъят 61 велосипед», - прокомментировали представители острова.

Отметим, что Татышев открыт для прогулок и одиночных занятий спортом, без использования инвентаря.