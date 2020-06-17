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Красноярцев оставили без нелегальных велосипедов

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Красноярск
17:09 17 Июня 2020
общество, красноярск, прокат
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На острове Татышев сегодня, 17 июня, прошел рейд департамента общественной безопасности и полиции. Не секрет, что в красноярских парках и местах отдыха до 12 июля запрещены любые развлекательные, спортивные и выставочные мероприятия. Тем не менее, горожане охотно пользовались услугами нелегальных прокатчиков - они брали в аренду велосипеды и другой инвентарь. В мэрии Красноярска неоднократно повторяли, что такая деятельность бизнесменов во время пандемии запрещена. 

Сегодня, 17 июня, проверяющие после нескольких предупреждений перешли от слов к действиям - у предпринимателей, оказывающих незаконные услуги, изъяли велосипеды. 

«Сегодня на острове Татышев проводился рейд по пресечению незаконной предпринимательской деятельности. После проведения контрольной закупки составлен протокол на одного предпринимателя и изъят 61 велосипед», - прокомментировали представители острова. 

Отметим, что Татышев открыт для прогулок и одиночных занятий спортом, без использования инвентаря. 

 

 

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