Автосервисы в Красноярске часто игнорируют антиковидные меры

В Советском районе Красноярска проверили автосервисы - в этом районе города точек обслуживания машин больше всего в городе. Чиновники выяснили, соблюдают ли сотрудники сервисов меры по борьбе с коронавирусом.

По словам проверяющих, лето число клиентов у мастеров растет - люди планируют поездки за город и часто обращаются за диагностикой и техпомощью. Сервисам разрешено работать во время пандемии, но с соблюдением всех правил безопасности.

Как выяснили чиновники, многие мастерские полностью игнорируют требования - некоторые сотрудники и вовсе ведут себя агрессивно. У них нет масок, дезинфицирующих средств, а клиенты не соблюдают дистанцию. Такие точки встречались на Краснодарской. Однако некоторые владельцы пошли на контакт и согласились исправить недочеты.

В мэрии отметили, что все рекомендации работники соблюдают в автосервисах на Мате Залки. Некоторые - больше, чем требуется.

Недобросовестным бизнесменам выписали предостережение. На исправление дается два дня – за это время нужно оборудовать помещение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе до 12 июля действует масочный режим. Красноярцы обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.