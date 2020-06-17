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Автосервисы в Красноярске часто игнорируют антиковидные меры

Главная Общество
Красноярск
16:15 17 Июня 2020
общество, красноярск, сервис
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Советском районе Красноярска проверили автосервисы - в этом районе города точек обслуживания машин больше всего в городе. Чиновники выяснили, соблюдают ли сотрудники сервисов меры по борьбе с коронавирусом. 

По словам проверяющих, лето число клиентов у мастеров растет - люди планируют поездки за город и часто обращаются за диагностикой и техпомощью. Сервисам разрешено работать во время пандемии, но с соблюдением всех правил безопасности. 

Как выяснили чиновники, многие мастерские полностью игнорируют требования - некоторые сотрудники и вовсе ведут себя агрессивно. У них нет масок, дезинфицирующих средств, а клиенты не соблюдают дистанцию. Такие точки встречались на Краснодарской. Однако некоторые владельцы пошли на контакт и согласились исправить недочеты. 

В мэрии отметили, что все рекомендации работники соблюдают в автосервисах на Мате Залки. Некоторые - больше, чем требуется. 

 Недобросовестным бизнесменам выписали предостережение. На исправление дается два дня – за это время нужно оборудовать помещение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе до 12 июля действует масочный режим. Красноярцы обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. 

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