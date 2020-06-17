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В Красноярске о поправках в главный документ страны расскажут «Волонтеры Конституции»

Главная Общество
Красноярск
15:43 17 Июня 2020
общество, голосование, конституция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске о поправках в главный документ страны расскажут «Волонтеры Конституции». Активисты прошли серьезное трехэтапное обучение. Всего на специальных информационных точках в регионе о поправках в Конституцию будут рассказывать 1200 волонтеров. Только в региональном центре таких точек открылось более 100. Также на днях они появятся в большинстве муниципальных образований края.

По словам Ирины Назарова, руководителя регионального штаба проекта «Волонтеры Конституции», красноярцы спрашивают не только о сути поправок.

«Мы говорим не только про поправки, ﻿которые предполагаются, но и о том, где люди могут проголосовать. Да, не все знают, где находятся их избирательные участки. Это связано с разными причинами - кто-то переехал, а среди молодых это чаще всего ребята, которым только недавно исполнилось 18 и они еще ни разу не голосовали. Разные вопросы люди задают: «Если я не могу проголосовать по месту пребывания, если уезжаю?». Мы рассказываем про госуслуги, про возможность «Мобильный избиратель»», - уточняет Назарова.

Всего по всей России откроются более 3000 тысяч информационных точек. Все они выглядят ярко, одежда волонтеров символизирует российский триколор.

Напомним, голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно в любой день. Участки будут открыты все эти дни с 8 утра до 20 часов.

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