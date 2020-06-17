Могилу красноярского солдата нашли в Нидерландах

В Нидерландах поисковики обнаружили тело погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата. Андрей Аланин родился в 1906 году в Красноярске, а в 1942-м уехал на Северо-Западный фронт, где в составе стрелковой бригады солдат попал в Рамушевский коридор между Старой Руссой и Демянском. Считалось, что красноярец погиб 24 марта 1942 года, во время военного штурма. Однако голландская сторона считает по-другому.

«Красноярец не был убит в том бою, а попал в плен. В сентябре 1943 года он находился в лагере, что подтверждают найденные документы. Там же он скончался и был похоронен вместе с другими военнопленными. Долгое время его могила числилась под номером 572», - рассказали сотрудники голландского фонда «Советское Поле Славы».

Письмо с рассказом о судьбе красноярца направили в краевое правительство. Уже найдены родные Андрея Аланина - это внуки и правнуки солдата. Родственники пытались найти могилу своего деда, но до сих пор их действия не приводили к успеху.