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Могилу красноярского солдата нашли в Нидерландах

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Красноярск
15:15 17 Июня 2020
общество, красноярск, солдат
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Нидерландах поисковики обнаружили тело погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата. Андрей Аланин родился в 1906 году в Красноярске, а в 1942-м уехал на Северо-Западный фронт, где в составе стрелковой бригады солдат попал в Рамушевский коридор между Старой Руссой и Демянском. Считалось, что красноярец погиб 24 марта 1942 года, во время военного штурма. Однако голландская сторона считает по-другому. 

«Красноярец не был убит в том бою, а попал в плен. В сентябре 1943 года он находился в лагере, что подтверждают найденные документы. Там же он скончался и был похоронен вместе с другими военнопленными. Долгое время его могила числилась под номером 572», - рассказали сотрудники  голландского фонда «Советское Поле Славы». 

Письмо с рассказом о судьбе красноярца направили в краевое правительство. Уже найдены родные Андрея Аланина - это внуки и правнуки солдата. Родственники пытались найти могилу своего деда, но до сих пор их действия не приводили к успеху. 

 

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