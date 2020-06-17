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Проект красноярского метро должны одобрить до конца года

Главная Общество
Красноярск
13:47 17 Июня 2020
общество, красноярск, метро
Автор: Sibnovosti.ru
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Пандемия коронавируса не скажется на сроках согласования проекта красноярского метро. Об этом заявил глава управления сопровождения проектов Главгосэкспертизы России Сергей Суэтин. Работа ведется в штатном режиме. 

Так, на корректировку проекта будущей подземки направили 1 млрд рублей из федерального бюджета. Актуализацией занималась компания «КрасноярскТИСИЗ». В прошлом году документация была сдана, а недавно проект вернули на доработку. Главгосэкспертиза предложила разделить его на три этапа: подготовительный, основной и этап благоустройства. 

«Реализация этого подхода позволит точнее спланировать и распределить ресурсы, скоординировать действия привлекаемых подрядчиков и ведомств, выстроить четкий график дальнейшего строительства метрополитена», - рекомендуют эксперты. 

Власти Красноярска надеются до конца уже 2020 года получить готовый и одобренный проект метро. Получение согласования станет стартовой точкой для дальнейшей работы по финансовому обеспечению подземки. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, строительство метро могут поставить на паузу из-за нехватки средств. Часть денег уже перенаправлено на борьбу с коронавирусом. 

 

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