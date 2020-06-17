Проект красноярского метро должны одобрить до конца года

Пандемия коронавируса не скажется на сроках согласования проекта красноярского метро. Об этом заявил глава управления сопровождения проектов Главгосэкспертизы России Сергей Суэтин. Работа ведется в штатном режиме.

Так, на корректировку проекта будущей подземки направили 1 млрд рублей из федерального бюджета. Актуализацией занималась компания «КрасноярскТИСИЗ». В прошлом году документация была сдана, а недавно проект вернули на доработку. Главгосэкспертиза предложила разделить его на три этапа: подготовительный, основной и этап благоустройства.

«Реализация этого подхода позволит точнее спланировать и распределить ресурсы, скоординировать действия привлекаемых подрядчиков и ведомств, выстроить четкий график дальнейшего строительства метрополитена», - рекомендуют эксперты.

Власти Красноярска надеются до конца уже 2020 года получить готовый и одобренный проект метро. Получение согласования станет стартовой точкой для дальнейшей работы по финансовому обеспечению подземки.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, строительство метро могут поставить на паузу из-за нехватки средств. Часть денег уже перенаправлено на борьбу с коронавирусом.