Теплоход «Чкалов» успешно отправился в рейс по Енисею

В Дудинку из Красноярска отправился теплоход «Чкалов» - на борту судна 131 человек. Еще 36 туристов присоединятся в Енисейске. Об этом в Instagram сообщил министр транспорта в крае Константин Димитров.

На теплоходе строго соблюдаются меры предосторожности - судно трижды в день проходит обработку различными дезинфицирующими средствами. Пассажирам и персоналу периодически проверяют температуру.

Отметим, что «Чкалов» прибудет на Таймыр 19 июня вечером.

Напомним, сроки речной навигации в этом году сдвинулись из-за COVID-19. Так, теплоход «Максим Горький» отправится в первый туристический маршрут по Енисею только 28 июня. Почти все билеты на круиз раскуплены.

Фото: Константин Димитров / Instagram