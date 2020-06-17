Незаконный шлагбаум к берегу Базаихи демонтируют

Чиновники проверили законность установки шлагбаума к берегу реки Базаиха в районе дома по ул. Базайская, 158 А. На перекрытый проезд красноярцы пожаловались мэру Сергею Еремину через Instagram.

Специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений выяснили, что преграда была установлена незаконно. Шлагбаум размещен на земле, которая принадлежит городу. Теперь чиновники из администрации Свердловского района совместно с полицией попытаются найти владельца шлагбаума. Его обяжут демонтировать установку, а в случае отказа, власти уберут объект самостоятельно.

«К сожалению, установить незаконный шлагбаум можно быстро, а вот убрать его законными методами – иногда очень долго. Необходимо соблюсти все процедуры, прописанные в законах», - отметили в пресс-центре администрации Красноярска.

Добавим, что у жителей Базаихи есть аргументы и в пользу шлагбаума. Они жалуются, что отдыхающие оставляют после себя горы мусора.