В Красноярске не состоится парад в честь 75-летия Победы

Красноярск не вошел в число городов, рекомендованных Минобороны для проведения военных парадов. Торжественное шествие в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в краевом центре не состоится. Однако в городе запланирован ряд мероприятий в День Памяти и Скорби, 22 июня.

Так, на следующей неделе состоится традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню на Мемориале Победы, в 16:15 будет объявлена минута молчания. В 19:00 на экране БКЗ начнется трансляция фильма «Судьба человека».

Акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн-формате на сайте деньпамяти.рф. «Зажечь» свечу можно уже сейчас, ресурс расскажет участникам факты о войне. Акция продлится до 22 июня.

В среду, 24 числа, коллектив войсковой части 7486 сыграет Победный марш на левобережной набережной. В Западном сквере состоится выступление оркестра краевого МВД, а на площади Мира сыграет Красноярский городской духовой оркестр.

Кроме того, в течение дня на улицах города артисты будут читать стихи и прозу о войне. В районах города пройдут тематические акции.