У вахтовиков на Ванкорском месторождении обнаружен COVID-19

В Туруханском районе Красноярского края обнаружен COVID-19 у 11 сотрудников Ванкорского месторождения. Все заболевшие вахтовики получают медицинскую помощь в больницах, а контактировавшие с ними люди отправлены на карантин. Врачи из Красноярска консультируют местных медиков по методикам лечения пациентов с коронавирусом.

На Ванкорском месторождении усилены меры санитарной безопасности. Для изоляции контактных лиц созданы обсерваторы. В помещениях проводится дезинфекция, у всех сотрудников регулярно измеряют температуру.

Кроме того, вахтовики переведены на особый график работы, который позволил сократить контакты сотрудников друг с другом.