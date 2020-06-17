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У вахтовиков на Ванкорском месторождении обнаружен COVID-19

Главная Общество
Красноярск
08:30 17 Июня 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Туруханском районе Красноярского края обнаружен COVID-19 у 11 сотрудников Ванкорского месторождения. Все заболевшие вахтовики получают медицинскую помощь в больницах, а контактировавшие с ними люди отправлены на карантин. Врачи из Красноярска консультируют местных медиков по методикам лечения пациентов с коронавирусом.

На Ванкорском месторождении усилены меры санитарной безопасности. Для изоляции контактных лиц созданы обсерваторы. В помещениях проводится дезинфекция, у всех сотрудников регулярно измеряют температуру.

Кроме того, вахтовики переведены на особый график работы, который позволил сократить контакты сотрудников друг с другом.

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