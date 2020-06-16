Больше парков и скверов - хороших и разных

В Красноярске начали благоустройство парков и скверов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» предполагают благоустройство 20 городских территорий, среди которых скверы, парки и набережные. Выбирали объекты для преображения горожане в сентябре прошлого года. Всего в голосовании приняли участие 82 тысячи красноярцев.

Общественные пространства в разных частях города будут благоустроены в этом году. Позиция администрации проста - Красноярск должен развиваться полноценно, у него нет забытых районов или невзрачных окраин.

Вот к примеру есть в Зеленой роще набережная на проспекте Ульяновский. И туда от Тельмана ведет улица Ферганская. Теперь это будет не просто связующее звено, но и отличный сквер, где можно прогуляться. Площадь в 10 тысяч квадратов превратят в современный сквер.

«В Зеленой Роще своя атмосфера, свои традиции и привычки. Поэтому при проектировании сквера в первую очередь была учтена сложившаяся годами дорожно-тропиночная сеть. В этом году она по-лучит новую жизнь – будет заменено покрытие с использованием разных материалов. На главной аллее предусмотрены скамьи с урнами и зона с качелями. Также появятся детские игровые элементы на покрытии из сосновой коры», - рассказали в мэрии.

Новый парк «Солнечный» на территории общей площадью 7,4 га появится на пустыре между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежным. На первом этапе будут уложены брусчатка, асфальт, каменные тропинки, обустроены велодорожки и площадки с резиновым покрытием, установлено освещение и малые архитектурные формы. Также за счет спонсорских средств, планируется построить «Визит-центр» и кафе.

Центром притяжения парка станет событийная площадь, на которой будут проходить главные культурные мероприятия микрорайона. Помимо зон для отдыха гостей порадуют спортивные маршруты с тренировочным комплексом, зоны с беседками и уличным солярием. Также проектом предусмотрены парковки и площадки для выгула собак.

Проектировщики также предусмотрели в парке фонтан, однако по условиям проекта за счет средств федеральной субсидии такие работы выполнить нельзя, поэтому это возможность для поиска развития территории за счет внебюджетных средств в будущем.

Сейчас практически для всех общественных пространств, где запланировано благоустройство в этом году, выбраны подрядные организации. Подрядчики уже работают в скверах на ул. Карбышева, Ферганской, Кутузова и в сквере Паниковский. В остальные скверы и набережные заходят в ближайшие дни.

Так, в сквере «Лучистый» на Карбышева вновь появится сцена для проведения мероприятий, которая когда-то там была. Также жители пожелали поделить сквер на зоны досуга, где каждый возраст найдет себе занятие: зона тренажеров, зона настольных игр, зона общения, игровая зона для детей, зона тихого отдыха под деревьями. Основной концепцией благоустройства стало возвращение этому уголку атмосферы городского сада. Приоритетной зоной будет парковая. В сквере сохранят все существующие деревья, которые дополнят новыми молодыми яблонями и красиво цветущими кустарниками.

Все будущие изменения обсуждались с жителями микрорайонов, в проекты включали максимум их пожеланий. По многим объектам удалось включить в работы абсолютно все, по другим – частично (не включены строительство фонтанов, мостов, визит центров), из-за четких условий финансирования, прописанных в федеральной программе. Эти пожелания – планы дальнейшего развития общественных пространств за счет инвестиционных проектов или других источников финансирования. Горожан приглашают активно включаться в процесс контроля за благоустройством и взаимодействовать с районными администрациями.

Отметим, благоустройство в рамках нацпроекта в Красноярске ведется с 2017 года. Тогда в городе провели масштабное благоустройство левобережной набережной. В 2018 году работы продолжились. Красноярцы выбрали для благоустройства 11 городских скверов, которые к концу года превратились в любимые места прогулок и отдыха жителей микрорайонов. В 2019-том благоустроили 13 скверов и первый участок правобережной набережной Енисея от Матросова до Гладкова.